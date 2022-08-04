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Япония заявила протест Китаю из-за падения его ракет - РИА Новости, 04.08.2022
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Япония заявила протест Китаю из-за падения его ракет
Япония заявила протест Китаю из-за падения его ракет - РИА Новости, 04.08.2022
Япония заявила протест Китаю из-за падения его ракет
Правительство Японии направило решительный протест Китаю после того, как пять выпущенных КНР ракет упали в японской исключительной экономической зоне, сообщает... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:57
2022-08-04T15:15
в мире
китай
япония
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ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Правительство Японии направило решительный протест Китаю после того, как пять выпущенных КНР ракет упали в японской исключительной экономической зоне, сообщает агентство Киодо.В связи с инцидентом вице-министр иностранных дел Такэо Мори провел телефонный разговор с послом Китая в Японии, в ходе которого потребовал немедленно прекратить проведение военных учений.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (07.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, япония
14:57 04.08.2022 (обновлено: 15:15 04.08.2022)
 
Япония заявила протест Китаю из-за падения его ракет

Киодо: правительство Японии заявило решительный протест Китаю после падения его ракет

© AP Photo / Andy WongСилуэт мужчины на фоне трансляции запуска ракеты, Пекин
Силуэт мужчины на фоне трансляции запуска ракеты, Пекин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Andy Wong
Силуэт мужчины на фоне трансляции запуска ракеты, Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Правительство Японии направило решительный протест Китаю после того, как пять выпущенных КНР ракет упали в японской исключительной экономической зоне, сообщает агентство Киодо.
В связи с инцидентом вице-министр иностранных дел Такэо Мори провел телефонный разговор с послом Китая в Японии, в ходе которого потребовал немедленно прекратить проведение военных учений.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (07.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Люди наблюдают за пусками ракет во время учений армии Китая в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:24
Китай запустил несколько баллистических ракет в водах рядом с Тайванем
 
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