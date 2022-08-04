https://ria.ru/20220804/protest-1807241351.html

Япония заявила протест Китаю из-за падения его ракет

Япония заявила протест Китаю из-за падения его ракет - РИА Новости, 04.08.2022

Япония заявила протест Китаю из-за падения его ракет

Правительство Японии направило решительный протест Китаю после того, как пять выпущенных КНР ракет упали в японской исключительной экономической зоне, сообщает... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:57

2022-08-04T14:57

2022-08-04T15:15

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китай

япония

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ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Правительство Японии направило решительный протест Китаю после того, как пять выпущенных КНР ракет упали в японской исключительной экономической зоне, сообщает агентство Киодо.В связи с инцидентом вице-министр иностранных дел Такэо Мори провел телефонный разговор с послом Китая в Японии, в ходе которого потребовал немедленно прекратить проведение военных учений.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (07.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807167938.html

китай

япония

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, япония