14:57 04.08.2022 (обновлено: 15:15 04.08.2022)
Япония заявила протест Китаю из-за падения его ракет
Киодо: правительство Японии заявило решительный протест Китаю после падения его ракет
© AP Photo / Andy WongСилуэт мужчины на фоне трансляции запуска ракеты, Пекин
© AP Photo / Andy Wong
Силуэт мужчины на фоне трансляции запуска ракеты, Пекин. Архивное фото
ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Правительство Японии направило решительный протест Китаю после того, как пять выпущенных КНР ракет упали в японской исключительной экономической зоне, сообщает агентство Киодо.
В связи с инцидентом вице-министр иностранных дел Такэо Мори провел телефонный разговор с послом Китая в Японии, в ходе которого потребовал немедленно прекратить проведение военных учений.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (07.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.