https://ria.ru/20220804/prava-1807119559.html

Водителям объяснили, кому следует быстрее сменить права

Водителям объяснили, кому следует быстрее сменить права - РИА Новости, 04.08.2022

Водителям объяснили, кому следует быстрее сменить права

Правительство в целях оказания поддержки гражданам в текущей экономической ситуации своим постановлением № 626 продлило срок действия водительских прав,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T03:18

2022-08-04T03:18

2022-08-04T08:41

общество

авто

гибдд мвд рф

водительские права

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство в целях оказания поддержки гражданам в текущей экономической ситуации своим постановлением № 626 продлило срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, на 3 года - до 2025 года. Однако стоит позаботиться о замене заранее, если не хочется тратить время на очереди, рассказала агентству “Прайм” член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.Права лучше поменять, не затягивая этот момент до 2025 года. Дело в том, что через три года количество водителей, желающих получить в ГИБДД новое удостоверение, увеличится. “Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечет их срок действия”, - поясняет эксперт.Никакими юридическими последствиями замена прав раньше определенного срока не грозит. Оба документа - и продленный, и новый - имеют равную силу. Но при замене прав срок их действия будет одинаковым - 10 лет без каких-либо продлений.

https://ria.ru/20220630/prava-1799207941.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, авто, гибдд мвд рф, водительские права, россия