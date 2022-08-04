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Водителям объяснили, кому следует быстрее сменить права - РИА Новости, 04.08.2022
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Водителям объяснили, кому следует быстрее сменить права
Водителям объяснили, кому следует быстрее сменить права - РИА Новости, 04.08.2022
Водителям объяснили, кому следует быстрее сменить права
Правительство в целях оказания поддержки гражданам в текущей экономической ситуации своим постановлением № 626 продлило срок действия водительских прав,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T03:18
2022-08-04T08:41
общество
авто
гибдд мвд рф
водительские права
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство в целях оказания поддержки гражданам в текущей экономической ситуации своим постановлением № 626 продлило срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, на 3 года - до 2025 года. Однако стоит позаботиться о замене заранее, если не хочется тратить время на очереди, рассказала агентству “Прайм” член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.Права лучше поменять, не затягивая этот момент до 2025 года. Дело в том, что через три года количество водителей, желающих получить в ГИБДД новое удостоверение, увеличится. “Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечет их срок действия”, - поясняет эксперт.Никакими юридическими последствиями замена прав раньше определенного срока не грозит. Оба документа - и продленный, и новый - имеют равную силу. Но при замене прав срок их действия будет одинаковым - 10 лет без каких-либо продлений.
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общество, авто, гибдд мвд рф, водительские права, россия
03:18 04.08.2022 (обновлено: 08:41 04.08.2022)
 
Водителям объяснили, кому следует быстрее сменить права

Юрист Спиридонова призвала россиян поменять водительские права до 2025 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство в целях оказания поддержки гражданам в текущей экономической ситуации своим постановлением № 626 продлило срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, на 3 года - до 2025 года. Однако стоит позаботиться о замене заранее, если не хочется тратить время на очереди, рассказала агентству “Прайм” член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Права лучше поменять, не затягивая этот момент до 2025 года. Дело в том, что через три года количество водителей, желающих получить в ГИБДД новое удостоверение, увеличится. “Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечет их срок действия”, - поясняет эксперт.
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 11:31
МВД планирует до конца года внедрить электронные водительские права
Никакими юридическими последствиями замена прав раньше определенного срока не грозит. Оба документа - и продленный, и новый - имеют равную силу. Но при замене прав срок их действия будет одинаковым - 10 лет без каких-либо продлений.
 
ОбществоАвтоГИБДД МВД РФводительские праваРоссия
 
 
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