03:18 04.08.2022 (обновлено: 08:41 04.08.2022)
Водителям объяснили, кому следует быстрее сменить права
Юрист Спиридонова призвала россиян поменять водительские права до 2025 года
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство в целях оказания поддержки гражданам в текущей экономической ситуации своим постановлением № 626 продлило срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, на 3 года - до 2025 года. Однако стоит позаботиться о замене заранее, если не хочется тратить время на очереди, рассказала агентству “Прайм” член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Права лучше поменять, не затягивая этот момент до 2025 года. Дело в том, что через три года количество водителей, желающих получить в ГИБДД новое удостоверение, увеличится. “Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечет их срок действия”, - поясняет эксперт.
Никакими юридическими последствиями замена прав раньше определенного срока не грозит. Оба документа - и продленный, и новый - имеют равную силу. Но при замене прав срок их действия будет одинаковым - 10 лет без каких-либо продлений.