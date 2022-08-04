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Радикалы ворвались в посольство Азербайджана в Лондоне

Радикалы ворвались в посольство Азербайджана в Лондоне - РИА Новости, 04.08.2022

Радикалы ворвались в посольство Азербайджана в Лондоне

Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы, информацию после появления соответствующих кадров в соцсетях... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T22:37

2022-08-04T22:37

2022-08-04T23:54

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БАКУ, 4 авг — РИА Новости. Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы, информацию после появления соответствующих кадров в соцсетях подтвердили в азербайджанском МИД.Уточняется, что сотрудники посольства не пострадали. Инцидент расследуют местные правоохранительные органы. Кроме того, будет представлена дополнительная информация о результатах расследования.Как пишут СМИ, ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Лондоне взяла на себя шиитская экстремистская организация "Союз слуг Махди". Организация создана шиитскими священнослужителями — выходцами из Кувейта, которые с недавних пор проживают в Лондоне.Позднее азербайджанские издания сообщили, что в связи с нападением задержали восемь человек, во время инцидента никто не пострадал. Полиция прибыла на место в 16:30 по местному времени.

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в мире, азербайджан, лондон, великобритания, кувейт