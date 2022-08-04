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Радикалы ворвались в посольство Азербайджана в Лондоне
Радикалы ворвались в посольство Азербайджана в Лондоне - РИА Новости, 04.08.2022
Радикалы ворвались в посольство Азербайджана в Лондоне
Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы, информацию после появления соответствующих кадров в соцсетях... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T22:37
2022-08-04T22:37
2022-08-04T23:54
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БАКУ, 4 авг — РИА Новости. Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы, информацию после появления соответствующих кадров в соцсетях подтвердили в азербайджанском МИД.Уточняется, что сотрудники посольства не пострадали. Инцидент расследуют местные правоохранительные органы. Кроме того, будет представлена дополнительная информация о результатах расследования.Как пишут СМИ, ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Лондоне взяла на себя шиитская экстремистская организация "Союз слуг Махди". Организация создана шиитскими священнослужителями — выходцами из Кувейта, которые с недавних пор проживают в Лондоне.Позднее азербайджанские издания сообщили, что в связи с нападением задержали восемь человек, во время инцидента никто не пострадал. Полиция прибыла на место в 16:30 по местному времени.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, лондон, великобритания, кувейт
22:37 04.08.2022 (обновлено: 23:54 04.08.2022)
Радикалы ворвались в посольство Азербайджана в Лондоне
Радикальная религиозная группа ворвалась в посольство Азербайджана в Лондоне
БАКУ, 4 авг — РИА Новости. Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы, информацию после появления соответствующих кадров в соцсетях подтвердили в азербайджанском МИД.
"Ворвавшись в здание посольства, радикалы подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что сотрудники посольства не пострадали. Инцидент расследуют местные правоохранительные органы. Кроме того, будет представлена дополнительная информация о результатах расследования.
Как пишут СМИ, ответственность за нападение на посольство Азербайджана
в Лондоне
взяла на себя шиитская экстремистская организация "Союз слуг Махди". Организация создана шиитскими священнослужителями — выходцами из Кувейта
, которые с недавних пор проживают в Лондоне.
Позднее азербайджанские издания сообщили, что в связи с нападением задержали восемь человек, во время инцидента никто не пострадал. Полиция прибыла на место в 16:30 по местному времени.