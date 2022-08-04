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Посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику
Посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику - РИА Новости, 05.08.2022
Посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику
Посол Украины в Германии Андрей Мельник с возмущением воспринял решение властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-04T23:48
2022-08-04T23:48
2022-08-05T11:30
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украина
андрей мельник
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БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник с возмущением воспринял решение властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники.Дипломат, который в ближайшее время покинет свою должность, назвал решение властей столицы Германии "настоящим скандалом". Он призвал мэра Берлина Франциску Гиффай и районное управление Митте "отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине". "Это означало бы настоящую солидарность с Украиной", — написал Мельник в Twitter.По данным газеты Der Tagesspiegel, два музейных оператора планировали выставить разбитую российскую военную технику перед посольством России в Берлине, но их заявка была отклонена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, берлин (город), россия, украина, андрей мельник
23:48 04.08.2022 (обновлено: 11:30 05.08.2022)
Посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику
Посол Украины возмутился отказом Берлина провести выставку разбитой российской техники
БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник с возмущением воспринял решение властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники.
Дипломат, который в ближайшее время покинет свою должность, назвал решение властей столицы Германии "настоящим скандалом". Он призвал мэра Берлина Франциску Гиффай и районное управление Митте "отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине".
"Это означало бы настоящую солидарность с Украиной", — написал Мельник в Twitter.
По данным газеты Der Tagesspiegel, два музейных оператора планировали выставить разбитую российскую военную технику перед посольством России
в Берлине, но их заявка была отклонена.