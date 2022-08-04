https://ria.ru/20220804/posol-1807373597.html

Посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику

Посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику - РИА Новости, 05.08.2022

Посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику

Посол Украины в Германии Андрей Мельник с возмущением воспринял решение властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-04T23:48

2022-08-04T23:48

2022-08-05T11:30

в мире

берлин (город)

россия

украина

андрей мельник

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БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник с возмущением воспринял решение властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники.Дипломат, который в ближайшее время покинет свою должность, назвал решение властей столицы Германии "настоящим скандалом". Он призвал мэра Берлина Франциску Гиффай и районное управление Митте "отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине". "Это означало бы настоящую солидарность с Украиной", — написал Мельник в Twitter.По данным газеты Der Tagesspiegel, два музейных оператора планировали выставить разбитую российскую военную технику перед посольством России в Берлине, но их заявка была отклонена.

https://ria.ru/20220802/melnik-1806722057.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, берлин (город), россия, украина, андрей мельник