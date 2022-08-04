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Посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику - РИА Новости, 05.08.2022
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Посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику
Посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику - РИА Новости, 05.08.2022
Посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику
Посол Украины в Германии Андрей Мельник с возмущением воспринял решение властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-04T23:48
2022-08-05T11:30
в мире
берлин (город)
россия
украина
андрей мельник
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БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник с возмущением воспринял решение властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники.Дипломат, который в ближайшее время покинет свою должность, назвал решение властей столицы Германии "настоящим скандалом". Он призвал мэра Берлина Франциску Гиффай и районное управление Митте "отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине". "Это означало бы настоящую солидарность с Украиной", — написал Мельник в Twitter.По данным газеты Der Tagesspiegel, два музейных оператора планировали выставить разбитую российскую военную технику перед посольством России в Берлине, но их заявка была отклонена.
https://ria.ru/20220802/melnik-1806722057.html
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в мире, берлин (город), россия, украина, андрей мельник
23:48 04.08.2022 (обновлено: 11:30 05.08.2022)
 
Посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику

Посол Украины возмутился отказом Берлина провести выставку разбитой российской техники

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник с возмущением воспринял решение властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники.
Дипломат, который в ближайшее время покинет свою должность, назвал решение властей столицы Германии "настоящим скандалом". Он призвал мэра Берлина Франциску Гиффай и районное управление Митте "отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине".
"Это означало бы настоящую солидарность с Украиной", — написал Мельник в Twitter.
По данным газеты Der Tagesspiegel, два музейных оператора планировали выставить разбитую российскую военную технику перед посольством России в Берлине, но их заявка была отклонена.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 16:40
Уволенный посол Украины Мельник заявил об отсутствии даты отъезда из ФРГ
 
В миреБерлин (город)РоссияУкраинаАндрей Мельник
 
 
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