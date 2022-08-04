https://ria.ru/20220804/poslanie-1807284367.html

Послание Федеральному собранию состоится в этом году, заявил Песков

Послание Федеральному собранию состоится в этом году, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022

Послание Федеральному собранию состоится в этом году, заявил Песков

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в этом году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:15

2022-08-04T17:15

2022-08-04T17:53

политика

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в этом году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Послание будет. Оно должно быть. По Конституции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220804/putin-1807283440.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин