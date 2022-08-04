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Послание Федеральному собранию состоится в этом году, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
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Послание Федеральному собранию состоится в этом году, заявил Песков
Послание Федеральному собранию состоится в этом году, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
Послание Федеральному собранию состоится в этом году, заявил Песков
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в этом году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:15
2022-08-04T17:53
политика
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в этом году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Послание будет. Оно должно быть. По Конституции", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220804/putin-1807283440.html
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политика, владимир путин
17:15 04.08.2022 (обновлено: 17:53 04.08.2022)
 
Послание Федеральному собранию состоится в этом году, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков заявил, что послание Федеральному собранию состоится в этом году

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в этом году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Послание будет. Оно должно быть. По Конституции", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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