https://ria.ru/20220804/pogoda-1807131785.html

Москвичей в четверг ожидает жара до 31 градуса

Москвичей в четверг ожидает жара до 31 градуса - РИА Новости, 04.08.2022

Москвичей в четверг ожидает жара до 31 градуса

Переменная облачность, без осадков и до +31 градуса ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:26

2022-08-04T08:26

2022-08-04T08:26

общество

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до +31 градуса ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погодные условия в столичном регионе обусловятся юго-западной периферией антициклона, поэтому москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий и очень теплый летний денек. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду и температура плюс 29-31 градусов в Москве и плюс 27-32 градусов в Подмосковье. Это на 7 градусов выше климатической нормы", - рассказал Тишковец.Кроме того, синоптик добавил, что атмосферное давление сегодня будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/pogoda-1806987071.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), москва