https://ria.ru/20220804/pogoda-1807131785.html
Москвичей в четверг ожидает жара до 31 градуса
Москвичей в четверг ожидает жара до 31 градуса - РИА Новости, 04.08.2022
Москвичей в четверг ожидает жара до 31 градуса
Переменная облачность, без осадков и до +31 градуса ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:26
2022-08-04T08:26
2022-08-04T08:26
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москва
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до +31 градуса ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погодные условия в столичном регионе обусловятся юго-западной периферией антициклона, поэтому москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий и очень теплый летний денек. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду и температура плюс 29-31 градусов в Москве и плюс 27-32 градусов в Подмосковье. Это на 7 градусов выше климатической нормы", - рассказал Тишковец.Кроме того, синоптик добавил, что атмосферное давление сегодня будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/pogoda-1806987071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), москва
Москвичей в четверг ожидает жара до 31 градуса
В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 31 градуса тепла