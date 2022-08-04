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США предрекли мрачное будущее в отношениях с Европой из-за России

США предрекли мрачное будущее в отношениях с Европой из-за России - РИА Новости, 04.08.2022

США предрекли мрачное будущее в отношениях с Европой из-за России

США рассчитывают на своих европейских союзников в противодействии России, однако подобная ситуация не может продолжаться бесконечно. Такое мнение в статье для... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T04:59

2022-08-04T04:59

2022-08-04T04:59

в мире

сша

европа

россия

природный газ

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США рассчитывают на своих европейских союзников в противодействии России, однако подобная ситуация не может продолжаться бесконечно. Такое мнение в статье для американского еженедельника Newsweek выразили эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.В списке причин авторы называют, в частности, охватывающий Европу экономический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, которые спровоцировали стремительный рост стоимости энергоносителей, инфляцию и общее подорожание жизни.Перечисленные факторы уже вызвали отставки в высших эшелонах власти ряда европейских стран. Кроме того, регион захлестнула волна забастовок сотрудников ключевых секторов экономики. Прогнозируются дальнейший рост общественного недовольства и усиление беспорядков, прогнозируют Гфеллер и Ранделл.Европейские лидеры, говорится в статье, "ясно чувствуют, что грядет". В частности, президент Венгрии Виктор Орбан осудил антироссийские санкции. С ним согласился вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, предупредивший, что из-за нехватки энергии этой зимой Европу ждут "очень, очень сильные конфликты и раздоры". Все это не сулит ничего хорошего интересам США, рассчитывающих на своих союзников, резюмируют авторы материала.Ранее высокопоставленный американский дипломат Час Фриман отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

сша

европа

россия

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в мире, сша, европа, россия, природный газ