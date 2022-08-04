https://ria.ru/20220804/ozon-1807241465.html
Ozon не видит существенных рисков для ликвидности из-за пожара на складе
Ozon не видит существенных рисков для ликвидности из-за пожара на складе - РИА Новости, 04.08.2022
Ozon не видит существенных рисков для ликвидности из-за пожара на складе
Ozon не видит существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности из-за пожара на складе в подмосковной Истре, сообщила компания. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:58
2022-08-04T14:58
2022-08-04T15:22
экономика
россия
ozon
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ozon не видит существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности из-за пожара на складе в подмосковной Истре, сообщила компания."Ozon пока оценивает точный размер экономического ущерба от инцидента, но существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности нет", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что для работников складского комплекса организовали горячую линию, куда можно обращаться с любыми вопросами, а с госпитализированными сотрудниками она находится на связи и готова оказать им всю необходимую поддержку."Вчера госпитализировали двух сотрудников склада, сегодня одного из них уже выписали... К сожалению, так ничего пока и не известно о судьбе двух человек, находившихся на складе в момент возгорания. Мы на связи с их близкими", - добавляется в сообщении.Кроме того, компания увеличила мощности для приемки товаров от продавцов. "Мы продолжаем принимать товары от продавцов, доставлять заказы клиентам, поддерживать покупателей, все расчеты со всеми контрагентами идут в обычном режиме", - также отметили в Ozon.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара. Утром в четверг в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что открытое горение было ликвидировано.
https://ria.ru/20220804/kredit-1807134059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ozon, пожар на складе ozon в подмосковье
14:58 04.08.2022 (обновлено: 15:22 04.08.2022)
Ozon не видит существенных рисков для ликвидности из-за пожара на складе
Ozon не видит существенных рисков для ликвидности из-за пожара на складе в Подмосковье
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ozon не видит существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности из-за пожара на складе в подмосковной Истре, сообщила компания.
"Ozon
пока оценивает точный размер экономического ущерба от инцидента, но существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности нет", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что для работников складского комплекса организовали горячую линию, куда можно обращаться с любыми вопросами, а с госпитализированными сотрудниками она находится на связи и готова оказать им всю необходимую поддержку.
"Вчера госпитализировали двух сотрудников склада, сегодня одного из них уже выписали... К сожалению, так ничего пока и не известно о судьбе двух человек, находившихся на складе в момент возгорания. Мы на связи с их близкими", - добавляется в сообщении.
Кроме того, компания увеличила мощности для приемки товаров от продавцов. "Мы продолжаем принимать товары от продавцов, доставлять заказы клиентам, поддерживать покупателей, все расчеты со всеми контрагентами идут в обычном режиме", - также отметили в Ozon.
Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара. Утром в четверг в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что открытое горение было ликвидировано.