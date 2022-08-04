https://ria.ru/20220804/ospa-1807360211.html

США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией

США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией - РИА Новости, 04.08.2022

США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией

Власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, сообщил министр здравоохранения Хавьер Бесерра. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T21:36

2022-08-04T21:36

2022-08-04T23:03

сша

оспа обезьян

в мире

тедрос адханом гебрейесус

воз

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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, сообщил министр здравоохранения Хавьер Бесерра.По данным чиновника, в США зафиксировали 6,6 тысячи случаев заболевания.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, оспа обезьян, в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз