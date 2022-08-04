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США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией - РИА Новости, 04.08.2022
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США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией
США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией - РИА Новости, 04.08.2022
США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией
Власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, сообщил министр здравоохранения Хавьер Бесерра. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T21:36
2022-08-04T23:03
сша
оспа обезьян
в мире
тедрос адханом гебрейесус
воз
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, сообщил министр здравоохранения Хавьер Бесерра.По данным чиновника, в США зафиксировали 6,6 тысячи случаев заболевания.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.
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сша, оспа обезьян, в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз
21:36 04.08.2022 (обновлено: 23:03 04.08.2022)
 
США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией

США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, сообщил министр здравоохранения Хавьер Бесерра.

"Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно", — сказал он в ходе телефонного брифинга.

По данным чиновника, в США зафиксировали 6,6 тысячи случаев заболевания.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
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СШАОспа обезьянВ миреТедрос Адханом ГебрейесусВОЗ
 
 
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