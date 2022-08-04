https://ria.ru/20220804/ospa-1807128361.html

СМИ: в Индии женщина впервые заболела оспой обезьян

СМИ: в Индии женщина впервые заболела оспой обезьян - РИА Новости, 04.08.2022

СМИ: в Индии женщина впервые заболела оспой обезьян

Женщина впервые получила положительный тест на оспу обезьян в Индии, общее число зафиксированных случаев в стране достигло девяти, сообщает газета Indian... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T07:55

2022-08-04T07:55

2022-08-04T07:55

в мире

индия

оспа обезьян

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Женщина впервые получила положительный тест на оспу обезьян в Индии, общее число зафиксированных случаев в стране достигло девяти, сообщает газета Indian Express."Нигерийская женщина в возрасте 30 лет, живущая в Дели уже более месяца, в среду сдала положительный тест на оспу обезьян, доведя число жертв в столице до четырех. Это девятый случай заболевания в стране и первый случай у женщины", - говорится в сообщении.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220803/ospa-1806930088.html

индия

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в мире, индия, оспа обезьян