https://ria.ru/20220804/ospa-1807128361.html
СМИ: в Индии женщина впервые заболела оспой обезьян
СМИ: в Индии женщина впервые заболела оспой обезьян - РИА Новости, 04.08.2022
СМИ: в Индии женщина впервые заболела оспой обезьян
Женщина впервые получила положительный тест на оспу обезьян в Индии, общее число зафиксированных случаев в стране достигло девяти, сообщает газета Indian... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T07:55
2022-08-04T07:55
2022-08-04T07:55
в мире
индия
оспа обезьян
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Женщина впервые получила положительный тест на оспу обезьян в Индии, общее число зафиксированных случаев в стране достигло девяти, сообщает газета Indian Express."Нигерийская женщина в возрасте 30 лет, живущая в Дели уже более месяца, в среду сдала положительный тест на оспу обезьян, доведя число жертв в столице до четырех. Это девятый случай заболевания в стране и первый случай у женщины", - говорится в сообщении.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20220803/ospa-1806930088.html
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в мире, индия, оспа обезьян
СМИ: в Индии женщина впервые заболела оспой обезьян
Indian Express: в Индии женщина впервые получила положительный тест на оспу обезьян