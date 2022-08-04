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СМИ: в Индии женщина впервые заболела оспой обезьян - РИА Новости, 04.08.2022
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СМИ: в Индии женщина впервые заболела оспой обезьян
СМИ: в Индии женщина впервые заболела оспой обезьян - РИА Новости, 04.08.2022
СМИ: в Индии женщина впервые заболела оспой обезьян
Женщина впервые получила положительный тест на оспу обезьян в Индии, общее число зафиксированных случаев в стране достигло девяти, сообщает газета Indian... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T07:55
2022-08-04T07:55
в мире
индия
оспа обезьян
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Женщина впервые получила положительный тест на оспу обезьян в Индии, общее число зафиксированных случаев в стране достигло девяти, сообщает газета Indian Express."Нигерийская женщина в возрасте 30 лет, живущая в Дели уже более месяца, в среду сдала положительный тест на оспу обезьян, доведя число жертв в столице до четырех. Это девятый случай заболевания в стране и первый случай у женщины", - говорится в сообщении.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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в мире, индия, оспа обезьян
07:55 04.08.2022
 
СМИ: в Индии женщина впервые заболела оспой обезьян

Indian Express: в Индии женщина впервые получила положительный тест на оспу обезьян

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / CDC
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Женщина впервые получила положительный тест на оспу обезьян в Индии, общее число зафиксированных случаев в стране достигло девяти, сообщает газета Indian Express.
"Нигерийская женщина в возрасте 30 лет, живущая в Дели уже более месяца, в среду сдала положительный тест на оспу обезьян, доведя число жертв в столице до четырех. Это девятый случай заболевания в стране и первый случай у женщины", - говорится в сообщении.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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В миреИндияОспа обезьян
 
 
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