https://ria.ru/20220804/orban-1807374585.html

Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ

Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ - РИА Новости, 04.08.2022

Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ, и отверг обвинения в расизме и антисемитизме, к которым в Венгрии, по его... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T23:57

2022-08-04T23:57

2022-08-04T23:58

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БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ, и отверг обвинения в расизме и антисемитизме, к которым в Венгрии, по его словам, "нулевая терпимость"."Моему приглашению сюда многие пытались помешать. Например, "левые" СМИ. Я уже вижу завтрашние заголовки: крайне правый европейский политик-расист и антисемит, Троянский конь Путина, произнес речь на консервативной конференции. Но я не хочу им подавать идеи, но они лучше всех умеют создавать фейковые новости. Вместо этого скажу вам правду: в Венгрии у нас нулевая терпимость к расизму и антисемитизму", - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе. Трансляцию вел телеканал М1.Себя Орбан назвал "старомодным борцом за свободу", напомнил, что дольше всех занимает пост премьер-министра в Европе, является единственным антимиграционным лидером на континенте, отцом пятерых детей и дедушкой пятерых внуков."Прогрессивные гражданские организации, наверное, тоже запутались. Они уже пишут свои исследовательские серии, сообщая американцам, как я разрушил демократию. Согласно их исследованиям, я разрушил ее в Венгрии в 2021 году. И потом они говорят это каждый год. Но как можно разрушить то, что я уже разрушил? Нужно быть фанатичным либералом, чтобы ответить на этот вопрос", - сказал он.Ранее в речи в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что венгры "не являются и не хотят становиться смешанной расой". Эта фраза вызвала возмущение оппозиционных партий и европейских политиков, а также обвинение в расизме. Позднее Орбан объяснил, что имел в виду не расовый, а культурный аспект.

https://ria.ru/20220804/orban-1807374373.html

https://ria.ru/20220801/venrgiya-1806545067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, даллас, европа, виктор орбан