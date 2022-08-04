Рейтинг@Mail.ru
Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/orban-1807374585.html
Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ
Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ - РИА Новости, 04.08.2022
Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ, и отверг обвинения в расизме и антисемитизме, к которым в Венгрии, по его... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:57
2022-08-04T23:58
в мире
венгрия
даллас
европа
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577699464_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88150fa40524ee865410a6819794ca68.jpg
БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ, и отверг обвинения в расизме и антисемитизме, к которым в Венгрии, по его словам, "нулевая терпимость"."Моему приглашению сюда многие пытались помешать. Например, "левые" СМИ. Я уже вижу завтрашние заголовки: крайне правый европейский политик-расист и антисемит, Троянский конь Путина, произнес речь на консервативной конференции. Но я не хочу им подавать идеи, но они лучше всех умеют создавать фейковые новости. Вместо этого скажу вам правду: в Венгрии у нас нулевая терпимость к расизму и антисемитизму", - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе. Трансляцию вел телеканал М1.Себя Орбан назвал "старомодным борцом за свободу", напомнил, что дольше всех занимает пост премьер-министра в Европе, является единственным антимиграционным лидером на континенте, отцом пятерых детей и дедушкой пятерых внуков."Прогрессивные гражданские организации, наверное, тоже запутались. Они уже пишут свои исследовательские серии, сообщая американцам, как я разрушил демократию. Согласно их исследованиям, я разрушил ее в Венгрии в 2021 году. И потом они говорят это каждый год. Но как можно разрушить то, что я уже разрушил? Нужно быть фанатичным либералом, чтобы ответить на этот вопрос", - сказал он.Ранее в речи в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что венгры "не являются и не хотят становиться смешанной расой". Эта фраза вызвала возмущение оппозиционных партий и европейских политиков, а также обвинение в расизме. Позднее Орбан объяснил, что имел в виду не расовый, а культурный аспект.
https://ria.ru/20220804/orban-1807374373.html
https://ria.ru/20220801/venrgiya-1806545067.html
венгрия
даллас
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577699464_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_e0598107e6641e3d2cd71468e6322433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, даллас, европа, виктор орбан
23:57 04.08.2022 (обновлено: 23:58 04.08.2022)
 
Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ

Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ, и отверг обвинения в расизме

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил над тем, как его называют в "левых" СМИ, и отверг обвинения в расизме и антисемитизме, к которым в Венгрии, по его словам, "нулевая терпимость".
"Моему приглашению сюда многие пытались помешать. Например, "левые" СМИ. Я уже вижу завтрашние заголовки: крайне правый европейский политик-расист и антисемит, Троянский конь Путина, произнес речь на консервативной конференции. Но я не хочу им подавать идеи, но они лучше всех умеют создавать фейковые новости. Вместо этого скажу вам правду: в Венгрии у нас нулевая терпимость к расизму и антисемитизму", - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе. Трансляцию вел телеканал М1.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 23:55Специальная военная операция на Украине
Орбан считает, что стратегия Запада уменьшает шансы на мир
Себя Орбан назвал "старомодным борцом за свободу", напомнил, что дольше всех занимает пост премьер-министра в Европе, является единственным антимиграционным лидером на континенте, отцом пятерых детей и дедушкой пятерых внуков.
"Прогрессивные гражданские организации, наверное, тоже запутались. Они уже пишут свои исследовательские серии, сообщая американцам, как я разрушил демократию. Согласно их исследованиям, я разрушил ее в Венгрии в 2021 году. И потом они говорят это каждый год. Но как можно разрушить то, что я уже разрушил? Нужно быть фанатичным либералом, чтобы ответить на этот вопрос", - сказал он.
Ранее в речи в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что венгры "не являются и не хотят становиться смешанной расой". Эта фраза вызвала возмущение оппозиционных партий и европейских политиков, а также обвинение в расизме. Позднее Орбан объяснил, что имел в виду не расовый, а культурный аспект.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 22:38
Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии
 
В миреВенгрияДалласЕвропаВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала