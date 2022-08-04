https://ria.ru/20220804/orban-1807374373.html

Орбан считает, что стратегия Запада уменьшает шансы на мир

Орбан считает, что стратегия Запада уменьшает шансы на мир - РИА Новости, 04.08.2022

Орбан считает, что стратегия Запада уменьшает шансы на мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Запада расширяет конфликт на Украине и уменьшает шансы на его мирное решение. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T23:55

2022-08-04T23:55

2022-08-04T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

виктор орбан

венгрия

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БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Запада расширяет конфликт на Украине и уменьшает шансы на его мирное решение."По моему мнению, стратегия глобалистских руководителей расширяет и растягивает войну и этим уменьшает шансы на мир", - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе.Он повторил ранее высказанный тезис, что без переговоров России и США "мира на Украине не будет никогда".Ранее Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе, по его словам, европейские страны упустили свой шанс на посредничество в конфликте на Украине, потому что не смогли обеспечить выполнение минских соглашений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220803/tramp-1806892382.html

https://ria.ru/20220726/vengriya-1804997762.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, донбасс, нато, виктор орбан, венгрия