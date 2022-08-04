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Орбан считает, что стратегия Запада уменьшает шансы на мир - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/orban-1807374373.html
Орбан считает, что стратегия Запада уменьшает шансы на мир
Орбан считает, что стратегия Запада уменьшает шансы на мир - РИА Новости, 04.08.2022
Орбан считает, что стратегия Запада уменьшает шансы на мир
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Запада расширяет конфликт на Украине и уменьшает шансы на его мирное решение. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:55
2022-08-04T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
нато
виктор орбан
венгрия
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БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Запада расширяет конфликт на Украине и уменьшает шансы на его мирное решение."По моему мнению, стратегия глобалистских руководителей расширяет и растягивает войну и этим уменьшает шансы на мир", - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе.Он повторил ранее высказанный тезис, что без переговоров России и США "мира на Украине не будет никогда".Ранее Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе, по его словам, европейские страны упустили свой шанс на посредничество в конфликте на Украине, потому что не смогли обеспечить выполнение минских соглашений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220803/tramp-1806892382.html
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в мире, украина, россия, донбасс, нато, виктор орбан, венгрия
23:55 04.08.2022 (обновлено: 23:58 04.08.2022)
 
Орбан считает, что стратегия Запада уменьшает шансы на мир

Орбан: стратегия Запада расширяет конфликт на Украине и уменьшает шансы на мир

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Запада расширяет конфликт на Украине и уменьшает шансы на его мирное решение.
"По моему мнению, стратегия глобалистских руководителей расширяет и растягивает войну и этим уменьшает шансы на мир", - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе.
Он повторил ранее высказанный тезис, что без переговоров России и США "мира на Украине не будет никогда".
Ранее Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе, по его словам, европейские страны упустили свой шанс на посредничество в конфликте на Украине, потому что не смогли обеспечить выполнение минских соглашений.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 12:32Специальная военная операция на Украине
Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
26 июля, 12:34
В Венгрии сформировали совет обороны под руководством Орбана
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассНАТОВиктор ОрбанВенгрия
 
 
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