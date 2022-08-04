https://ria.ru/20220804/opros-1807355910.html

Опрос: около половины немцев не одобряют проект о смене пола с 14 лет

Опрос: около половины немцев не одобряют проект о смене пола с 14 лет - РИА Новости, 04.08.2022

Опрос: около половины немцев не одобряют проект о смене пола с 14 лет

Каждый четвертый немецкий гражданин выступает против лоббируемого правительством ФРГ законопроекта, который упростит смену пола в документах, а почти половина - РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T20:58

2022-08-04T20:58

2022-08-04T20:58

в мире

германия

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БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Каждый четвертый немецкий гражданин выступает против лоббируемого правительством ФРГ законопроекта, который упростит смену пола в документах, а почти половина - против той его части, где сменить пол хотят разрешить подросткам с 14 лет, свидетельствует опрос компании YouGov.Репрезентативный опрос YouGov был проведен по заказу издания Welt am Sonntag с 12 по 14 июля, в нем участвовали 1796 человек.Одобрили планы правительства 46% опрошенных, в то время как четверо из десяти граждан (41%) не поддержали законопроект. Еще меньше одобрения - 48% опрошенных высказались против - находит та часть предполагаемого закона, где детям с 14 лет хотят позволить самостоятельно подавать документы на смену пола с согласия родителей или же судебным путем из соображений "блага" ребенка, то есть даже против воли законных опекунов.Между тем законопроект уже поставил в неудобное положение управителей тюрем, бань, бассейнов и спортзалов, как сообщает информагентство Hessenschau. Многие из них опасаются, что смена пола в паспорте может привести к конфликтным ситуациям, когда не прошедшие смену пола особы будут приходить в места, выделенные женщинам именно для того, "чтобы не сталкиваться с видом мужских половых органов", пишет агентство.Так называемый законопроект о самоопределении призван упростить смену пола и имени в документах. Если закон будет принят, то достаточно будет подать прошение в орган записи актов гражданского состояния, не заручаясь медицинскими или судебными документами, как это было ранее. При этом менять пол в своем паспорте граждане ФРГ смогут раз в год.Законопроект не затрагивает инвазивное вмешательство по смене пола, однако в нем упоминается право на такие медицинские услуги, как гормональная терапия. Вышедший в прошлом году запрет на операции по смене пола у детей не распространяется на заместительную гормональную терапию.Законопроект, который планируется внести в кабинет министров в четвертом квартале текущего года, подвергается критике как среди научного сообщества Германии, так и среди феминисток. Первые опасаются, что довлеющая мода на смену пола вкупе с новым законом может привести к неисправимым ошибкам среди молодежи. Феминистское сообщество видит в новом законопроекте опасность дискриминации женщин.Дебаты в ФРГ о смене пола начались после того, как в начале лета популярная детская познавательной передача Sendung mit der Maus ("Передача с мышью" - ред.) выпустила тематический выпуск про транссексуальность. В проектах и передачах немецкого телерадиовещания ранее уже несколько раз выпускались молодежные передачи про однополый секс под наркотиками и удаление детородного органа у мужчин.В июне более 100 немецких ученых и профессоров подписали обращение, в котором они потребовали прекратить распространять в детских передачах на телевидении и по радио утверждение, что кроме мужского и женского существуют другие полы. По мнению ученых, правительственная коалиция партии "Зеленых" и Свободной демократической партии (FDP) через немецкое телерадиовещание индоктринирует молодежь и подготавливает почву для своего законопроекта по смене пола.

https://ria.ru/20220101/shveytsariya-1766338104.html

https://ria.ru/20220802/lgbt-1806802379.html

https://ria.ru/20220713/voz-1802140399.html

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