https://ria.ru/20220804/ombudsmen-1807149528.html
Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз
Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз - РИА Новости, 04.08.2022
Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что для студента с Украины организовано поступление в российский вуз, чтобы... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:21
2022-08-04T10:21
2022-08-04T10:21
общество
россия
украина
татьяна москалькова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что для студента с Украины организовано поступление в российский вуз, чтобы молодой человек смог продолжить обучение."Ко мне за помощью обратился молодой человек, который вынуждено покинул территорию Украины и переехал в Россию. Он рассказал, что является студентом и не хотел бы прерывать обучение в связи со сложившейся в его стране обстановкой", - пишет Москалькова.Обращение по проблеме студента направили в Минобрнауки РФ, рассказала она."Молодому человеку предложено поступить на 1 курс ФГБОУ "Пензенский государственный университет" по правительственной квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства", - уточнила омбудсмен.
https://ria.ru/20220720/moskalkova-1803693984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, татьяна москалькова
Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз
Омбудсмен Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз