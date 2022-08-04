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Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз - РИА Новости, 04.08.2022
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Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз
Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз - РИА Новости, 04.08.2022
Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что для студента с Украины организовано поступление в российский вуз, чтобы... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:21
2022-08-04T10:21
общество
россия
украина
татьяна москалькова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что для студента с Украины организовано поступление в российский вуз, чтобы молодой человек смог продолжить обучение."Ко мне за помощью обратился молодой человек, который вынуждено покинул территорию Украины и переехал в Россию. Он рассказал, что является студентом и не хотел бы прерывать обучение в связи со сложившейся в его стране обстановкой", - пишет Москалькова.Обращение по проблеме студента направили в Минобрнауки РФ, рассказала она."Молодому человеку предложено поступить на 1 курс ФГБОУ "Пензенский государственный университет" по правительственной квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства", - уточнила омбудсмен.
https://ria.ru/20220720/moskalkova-1803693984.html
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общество, россия, украина, татьяна москалькова
10:21 04.08.2022
 
Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз

Омбудсмен Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что для студента с Украины организовано поступление в российский вуз, чтобы молодой человек смог продолжить обучение.
"Ко мне за помощью обратился молодой человек, который вынуждено покинул территорию Украины и переехал в Россию. Он рассказал, что является студентом и не хотел бы прерывать обучение в связи со сложившейся в его стране обстановкой", - пишет Москалькова.
Обращение по проблеме студента направили в Минобрнауки РФ, рассказала она.
"Молодому человеку предложено поступить на 1 курс ФГБОУ "Пензенский государственный университет" по правительственной квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства", - уточнила омбудсмен.
Пункт временного размещения беженцев - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 13:12
Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев в Белгороде
 
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