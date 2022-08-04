https://ria.ru/20220804/ombudsmen-1807149528.html

Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз

Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз - РИА Новости, 04.08.2022

Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что для студента с Украины организовано поступление в российский вуз, чтобы... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:21

2022-08-04T10:21

2022-08-04T10:21

общество

россия

украина

татьяна москалькова

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что для студента с Украины организовано поступление в российский вуз, чтобы молодой человек смог продолжить обучение."Ко мне за помощью обратился молодой человек, который вынуждено покинул территорию Украины и переехал в Россию. Он рассказал, что является студентом и не хотел бы прерывать обучение в связи со сложившейся в его стране обстановкой", - пишет Москалькова.Обращение по проблеме студента направили в Минобрнауки РФ, рассказала она."Молодому человеку предложено поступить на 1 курс ФГБОУ "Пензенский государственный университет" по правительственной квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства", - уточнила омбудсмен.

https://ria.ru/20220720/moskalkova-1803693984.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, украина, татьяна москалькова