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Китай обвинил США в нарушении ДНЯО - РИА Новости, 04.08.2022
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Китай обвинил США в нарушении ДНЯО
Китай обвинил США в нарушении ДНЯО - РИА Новости, 04.08.2022
Китай обвинил США в нарушении ДНЯО
США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его третьим странам, заявил представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:35
2022-08-04T23:40
в мире
китай
сша
нато
договор о нераспространении ядерного оружия
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ООН, 4 авг - РИА Новости. США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его третьим странам, заявил представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО. Как заявил представитель КНР, в рамках ДНЯО "ядерные державы обязались не передавать, а другие страны - не принимать" такое оружие."Размещение США ядерного оружия, и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях - это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО", - сказал он.Дипломат подчеркнул, что появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьезно подорвет региональную стабильность и спровоцирует эскалацию рисков ядерной конфронтации, а также напрямую затронет стратегические интересы Китая.Ранее представитель НАТО заявила на конференции, что альянс не откажется от ядерного статуса и практики передачи оружия между участниками, которая якобы не нарушает ДНЯО.
https://ria.ru/20220802/voyna-1806810802.html
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в мире, китай, сша, нато, договор о нераспространении ядерного оружия
23:35 04.08.2022 (обновлено: 23:40 04.08.2022)
 
Китай обвинил США в нарушении ДНЯО

Представитель КНР: США нарушают ДНЯО, передавая ядерное оружие другим странам

© Фото : Tinker Air Force Base History OfficeАмериканский стратегический бомбардировщик B-52 с крылатыми ракетами AGM-28 “Hound Dog” на борту
Американский стратегический бомбардировщик B-52 с крылатыми ракетами AGM-28 “Hound Dog” на борту - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Tinker Air Force Base History Office
Американский стратегический бомбардировщик B-52 с крылатыми ракетами AGM-28 “Hound Dog” на борту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 авг - РИА Новости. США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его третьим странам, заявил представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО.
Как заявил представитель КНР, в рамках ДНЯО "ядерные державы обязались не передавать, а другие страны - не принимать" такое оружие.
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"Размещение США ядерного оружия, и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях - это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО", - сказал он.
Дипломат подчеркнул, что появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьезно подорвет региональную стабильность и спровоцирует эскалацию рисков ядерной конфронтации, а также напрямую затронет стратегические интересы Китая.
Ранее представитель НАТО заявила на конференции, что альянс не откажется от ядерного статуса и практики передачи оружия между участниками, которая якобы не нарушает ДНЯО.
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В миреКитайСШАНАТОДоговор о нераспространении ядерного оружия
 
 
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