23:35 04.08.2022 (обновлено: 23:40 04.08.2022)
Китай обвинил США в нарушении ДНЯО
Представитель КНР: США нарушают ДНЯО, передавая ядерное оружие другим странам
© Фото : Tinker Air Force Base History OfficeАмериканский стратегический бомбардировщик B-52 с крылатыми ракетами AGM-28 “Hound Dog” на борту
Американский стратегический бомбардировщик B-52 с крылатыми ракетами AGM-28 “Hound Dog” на борту. Архивное фото
ООН, 4 авг - РИА Новости. США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его третьим странам, заявил представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО.
Как заявил представитель КНР, в рамках ДНЯО "ядерные державы обязались не передавать, а другие страны - не принимать" такое оружие.
"Размещение США ядерного оружия, и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях - это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО", - сказал он.
Дипломат подчеркнул, что появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьезно подорвет региональную стабильность и спровоцирует эскалацию рисков ядерной конфронтации, а также напрямую затронет стратегические интересы Китая.
Ранее представитель НАТО заявила на конференции, что альянс не откажется от ядерного статуса и практики передачи оружия между участниками, которая якобы не нарушает ДНЯО.
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