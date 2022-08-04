https://ria.ru/20220804/obvinenie-1807372225.html

Китай обвинил США в нарушении ДНЯО

Китай обвинил США в нарушении ДНЯО - РИА Новости, 04.08.2022

Китай обвинил США в нарушении ДНЯО

США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его третьим странам, заявил представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T23:35

2022-08-04T23:35

2022-08-04T23:40

в мире

китай

сша

нато

договор о нераспространении ядерного оружия

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ООН, 4 авг - РИА Новости. США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его третьим странам, заявил представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО. Как заявил представитель КНР, в рамках ДНЯО "ядерные державы обязались не передавать, а другие страны - не принимать" такое оружие."Размещение США ядерного оружия, и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях - это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО", - сказал он.Дипломат подчеркнул, что появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьезно подорвет региональную стабильность и спровоцирует эскалацию рисков ядерной конфронтации, а также напрямую затронет стратегические интересы Китая.Ранее представитель НАТО заявила на конференции, что альянс не откажется от ядерного статуса и практики передачи оружия между участниками, которая якобы не нарушает ДНЯО.

https://ria.ru/20220802/voyna-1806810802.html

https://ria.ru/20220804/kitay-1806955053.html

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, нато, договор о нераспространении ядерного оружия