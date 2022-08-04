Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска вечером обстреляли Донецк и Макеевку
Последствия обстрела Макеевки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером обстреляли Донецк и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 22.15 (совпадает с мск) - н.п. Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 22.15 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канал.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.