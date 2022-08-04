Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/obstrel-1807373901.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска в четверг вечером обстреляли Донецк и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:51
2022-08-04T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797130226_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a96e3cc3dc3aee35a6234cee2af9f0fe.jpg
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером обстреляли Донецк и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 22.15 (совпадает с мск) - н.п. Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 22.15 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канал.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
донецк (днр)
макеевка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797130226_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5062c91fae865ce55008c2ee42a1e596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), макеевка, украина, вооруженные силы украины
23:51 04.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска вечером обстреляли Донецк и Макеевку

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки
Последствия обстрела Макеевки - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером обстреляли Донецк и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 22.15 (совпадает с мск) - н.п. Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 22.15 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канал.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала