https://ria.ru/20220804/obstrel-1807328813.html

Богомаз сообщил, что брянский поселок Климово обстреляли из "Точки-У"

Богомаз сообщил, что брянский поселок Климово обстреляли из "Точки-У" - РИА Новости, 04.08.2022

Богомаз сообщил, что брянский поселок Климово обстреляли из "Точки-У"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины на территорию посёлка Климово был произведён пуск из ракетного комплекса... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T19:32

2022-08-04T19:32

2022-08-04T19:45

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

климовский район

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РЯЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины на территорию посёлка Климово был произведён пуск из ракетного комплекса "Точка-У", есть двое пострадавших.Богомаз в четверг сообщил, что поселок Климово обстрелян со стороны Украины. На место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В единой дежурно-диспетчерской службе района РИА Новости рассказали, что пострадали два человека."По уточненной информации, сегодня со стороны Украины на территорию посёлка Климово Климовского района был произведён пуск из ракетного комплекса "Точка-У". Благодаря своевременной работе ПВО Вооружённых сил Российской Федерации, боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он уточнил, что среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили лёгкие осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

климовский район

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происшествия, украина, климовский район