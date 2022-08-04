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Богомаз сообщил, что брянский поселок Климово обстреляли из "Точки-У" - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/obstrel-1807328813.html
Богомаз сообщил, что брянский поселок Климово обстреляли из "Точки-У"
Богомаз сообщил, что брянский поселок Климово обстреляли из "Точки-У" - РИА Новости, 04.08.2022
Богомаз сообщил, что брянский поселок Климово обстреляли из "Точки-У"
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины на территорию посёлка Климово был произведён пуск из ракетного комплекса... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:32
2022-08-04T19:45
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
климовский район
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РЯЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины на территорию посёлка Климово был произведён пуск из ракетного комплекса "Точка-У", есть двое пострадавших.Богомаз в четверг сообщил, что поселок Климово обстрелян со стороны Украины. На место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В единой дежурно-диспетчерской службе района РИА Новости рассказали, что пострадали два человека."По уточненной информации, сегодня со стороны Украины на территорию посёлка Климово Климовского района был произведён пуск из ракетного комплекса "Точка-У". Благодаря своевременной работе ПВО Вооружённых сил Российской Федерации, боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он уточнил, что среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили лёгкие осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, украина, климовский район
19:32 04.08.2022 (обновлено: 19:45 04.08.2022)
 
Богомаз сообщил, что брянский поселок Климово обстреляли из "Точки-У"

Губернатор Богомаз: поселок Климово обстреляли из "Точки-У", есть двое пострадавших

© Фото : Александр Богомаз/TelegramПоследствия обстрела поселка Климово
Последствия обстрела поселка Климово - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Александр Богомаз/Telegram
Последствия обстрела поселка Климово
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РЯЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины на территорию посёлка Климово был произведён пуск из ракетного комплекса "Точка-У", есть двое пострадавших.
Богомаз в четверг сообщил, что поселок Климово обстрелян со стороны Украины. На место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В единой дежурно-диспетчерской службе района РИА Новости рассказали, что пострадали два человека.
"По уточненной информации, сегодня со стороны Украины на территорию посёлка Климово Климовского района был произведён пуск из ракетного комплекса "Точка-У". Благодаря своевременной работе ПВО Вооружённых сил Российской Федерации, боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили лёгкие осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаКлимовский район
 
 
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