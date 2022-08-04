https://ria.ru/20220804/obstrel-1807328813.html
Богомаз сообщил, что брянский поселок Климово обстреляли из "Точки-У"
Богомаз сообщил, что брянский поселок Климово обстреляли из "Точки-У" - РИА Новости, 04.08.2022
Богомаз сообщил, что брянский поселок Климово обстреляли из "Точки-У"
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины на территорию посёлка Климово был произведён пуск из ракетного комплекса... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:32
2022-08-04T19:32
2022-08-04T19:45
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
климовский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807332982_0:41:1024:617_1920x0_80_0_0_5fc5d7b70e7d7782f132cd139f8e3bc2.jpg
РЯЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины на территорию посёлка Климово был произведён пуск из ракетного комплекса "Точка-У", есть двое пострадавших.Богомаз в четверг сообщил, что поселок Климово обстрелян со стороны Украины. На место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В единой дежурно-диспетчерской службе района РИА Новости рассказали, что пострадали два человека."По уточненной информации, сегодня со стороны Украины на территорию посёлка Климово Климовского района был произведён пуск из ракетного комплекса "Точка-У". Благодаря своевременной работе ПВО Вооружённых сил Российской Федерации, боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он уточнил, что среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили лёгкие осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
климовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807332982_104:78:1024:768_1920x0_80_0_0_563a6bef21e04f32e9ac88e81b508da4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, климовский район
19:32 04.08.2022 (обновлено: 19:45 04.08.2022)
Богомаз сообщил, что брянский поселок Климово обстреляли из "Точки-У"
Губернатор Богомаз: поселок Климово обстреляли из "Точки-У", есть двое пострадавших