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При обстреле поселка Климово в Брянской области пострадали два человека
При обстреле поселка Климово в Брянской области пострадали два человека - РИА Новости, 04.08.2022
При обстреле поселка Климово в Брянской области пострадали два человека
Два человека пострадали при обстреле поселка Климово Брянской области: пострадавший мужчина отпущен домой, женщина находится в медицинском учреждении, сообщили... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:22
2022-08-04T19:22
2022-08-04T19:44
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
украина
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РЯЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле поселка Климово Брянской области: пострадавший мужчина отпущен домой, женщина находится в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района.Губернатор региона Александр Богомаз в четверг сообщил, что поселок Климово обстрелян со стороны Украины. На место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется."Пострадали двое - мужчина и женщина... Мужчина отправлен амбулаторно домой, женщина находится в хирургии... Пока информация о двоих пострадавших проходила", - рассказали в ЕДДС.Информация о разрушениях уточняется.
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происшествия, брянская область, александр богомаз, украина
19:22 04.08.2022 (обновлено: 19:44 04.08.2022)
При обстреле поселка Климово в Брянской области пострадали два человека
ЕДДС: при обстреле поселка Климово в Брянской области ВСУ пострадали два человека