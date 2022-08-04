https://ria.ru/20220804/obstrel-1807325242.html

При обстреле поселка Климово в Брянской области пострадали два человека

При обстреле поселка Климово в Брянской области пострадали два человека - РИА Новости, 04.08.2022

При обстреле поселка Климово в Брянской области пострадали два человека

Два человека пострадали при обстреле поселка Климово Брянской области: пострадавший мужчина отпущен домой, женщина находится в медицинском учреждении, сообщили... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T19:22

2022-08-04T19:22

2022-08-04T19:44

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

украина

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РЯЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле поселка Климово Брянской области: пострадавший мужчина отпущен домой, женщина находится в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района.Губернатор региона Александр Богомаз в четверг сообщил, что поселок Климово обстрелян со стороны Украины. На место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется."Пострадали двое - мужчина и женщина... Мужчина отправлен амбулаторно домой, женщина находится в хирургии... Пока информация о двоих пострадавших проходила", - рассказали в ЕДДС.Информация о разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

украина

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происшествия, брянская область, александр богомаз, украина