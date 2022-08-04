Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/obstrel-1807315308.html
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области - РИА Новости, 04.08.2022
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:45
2022-08-04T19:47
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
брянская область
александр богомаз
ситуация в днр и лнр
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807315599_0:127:661:499_1920x0_80_0_0_0ac8f4353c183861abb20db61d088db7.jpg
БРЯНСК, 4 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Позднее чиновник добавил, что по селу произвели пуск из ракетного комплекса "Точка-У". Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы и автомобиль.Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, при обстреле пострадали мужчина, отправленный амбулаторно домой, и женщина, которая находится в хирургическом отделении местной больницы.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 30 июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220706/strannost-1800557771.html
https://ria.ru/20220730/tetkino-1806114531.html
украина
россия
брянская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807315599_0:107:661:603_1920x0_80_0_0_d536fb6524d2e7d19b8d062c52031fd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, россия, брянская область, александр богомаз, ситуация в днр и лнр, владимир путин, белгородская область
18:45 04.08.2022 (обновлено: 19:47 04.08.2022)
 
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово со стороны Украины

© Фото : Александр Богомаз/TelegramПоследствия обстрела поселка Климово
Последствия обстрела поселка Климово - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Александр Богомаз/Telegram
Последствия обстрела поселка Климово
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 4 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В настоящий момент на место выехали все оперативные службы", — написал он в своем Telegram-канале.

Позднее чиновник добавил, что по селу произвели пуск из ракетного комплекса "Точка-У". Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы и автомобиль.
Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, при обстреле пострадали мужчина, отправленный амбулаторно домой, и женщина, которая находится в хирургическом отделении местной больницы.
Поврежденный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 01:05Специальная военная операция на Украине
Телезрители заметили странность в сюжете Euronews про обстрел Белгорода
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 30 июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Последствия минометного обстрела поселка Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 18:13Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаРоссияБрянская областьАлександр БогомазСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала