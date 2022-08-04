https://ria.ru/20220804/obstrel-1807315308.html

ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области

ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области - РИА Новости, 04.08.2022

ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области

ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:45

2022-08-04T18:45

2022-08-04T19:47

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

россия

брянская область

александр богомаз

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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БРЯНСК, 4 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Позднее чиновник добавил, что по селу произвели пуск из ракетного комплекса "Точка-У". Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы и автомобиль.Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, при обстреле пострадали мужчина, отправленный амбулаторно домой, и женщина, которая находится в хирургическом отделении местной больницы.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 30 июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220706/strannost-1800557771.html

https://ria.ru/20220730/tetkino-1806114531.html

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Кирилл Волков

происшествия, украина, россия, брянская область, александр богомаз, ситуация в днр и лнр, владимир путин, белгородская область