18:45 04.08.2022 (обновлено: 19:47 04.08.2022)
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово со стороны Украины
Последствия обстрела поселка Климово
БРЯНСК, 4 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В настоящий момент на место выехали все оперативные службы", — написал он в своем Telegram-канале.
Позднее чиновник добавил, что по селу произвели пуск из ракетного комплекса "Точка-У". Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы и автомобиль.
Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, при обстреле пострадали мужчина, отправленный амбулаторно домой, и женщина, которая находится в хирургическом отделении местной больницы.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 30 июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.