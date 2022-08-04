Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/obstrel-1807203593.html
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 04.08.2022
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, по Кировскому району города выпущено 10 снарядов... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:09
2022-08-04T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
кировский район
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807216227_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0035ec02aa50be9cf90a6789dfe864d.jpg
ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, по Кировскому району города выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:52 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 11.50 украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка со стороны населенного пункта Невельское.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения. Под обстрел попали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
2022-08-04T13:09
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807216227_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_85d7f631e6b4533e16c4b5355a75a1c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, кировский район, нато
13:09 04.08.2022 (обновлено: 14:30 04.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка натовскими снарядами

ДНР: ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, по Кировскому району города выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:52 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 11.50 украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка со стороны населенного пункта Невельское.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения. Под обстрел попали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаКировский районНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала