https://ria.ru/20220804/obstrel-1807203593.html
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 04.08.2022
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, по Кировскому району города выпущено 10 снарядов... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:09
2022-08-04T13:09
2022-08-04T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
кировский район
нато
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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, по Кировскому району города выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:52 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 11.50 украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка со стороны населенного пункта Невельское.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения. Под обстрел попали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, кировский район, нато
13:09 04.08.2022 (обновлено: 14:30 04.08.2022)
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка натовскими снарядами
ДНР: ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка