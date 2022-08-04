https://ria.ru/20220804/obstrel-1807200982.html
При ударе ВСУ по центру Донецка погибли женщина и ребенок
При ударе ВСУ по центру Донецка погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 04.08.2022
При ударе ВСУ по центру Донецка погибли женщина и ребенок
Мать с ребёнком погибли в результате удара со стороны украинских войск в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:58
2022-08-04T12:58
2022-08-04T13:08
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
донецк (днр)
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мать с ребёнком погибли в результате удара со стороны украинских войск в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Трагедия произошла на бульваре Пушкина. Погибшую маму и ребенка опознал дедушка.Боевики обстреляли центр Донецка в четверг утром. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения.Под обстрел попали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса".
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Материал дополняется
12:58 04.08.2022 (обновлено: 13:08 04.08.2022)
При ударе ВСУ по центру Донецка погибли женщина и ребенок
При ударе украинских войск по центру Донецка погибли женщина и ребенок