https://ria.ru/20220804/obstrel-1807200982.html

При ударе ВСУ по центру Донецка погибли женщина и ребенок

При ударе ВСУ по центру Донецка погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 04.08.2022

При ударе ВСУ по центру Донецка погибли женщина и ребенок

Мать с ребёнком погибли в результате удара со стороны украинских войск в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:58

2022-08-04T12:58

2022-08-04T13:08

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мать с ребёнком погибли в результате удара со стороны украинских войск в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Трагедия произошла на бульваре Пушкина. Погибшую маму и ребенка опознал дедушка.Боевики обстреляли центр Донецка в четверг утром. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения.Под обстрел попали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса".

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

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донецк (днр)

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр