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При ударе ВСУ по центру Донецка погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/obstrel-1807200982.html
При ударе ВСУ по центру Донецка погибли женщина и ребенок
При ударе ВСУ по центру Донецка погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 04.08.2022
При ударе ВСУ по центру Донецка погибли женщина и ребенок
Мать с ребёнком погибли в результате удара со стороны украинских войск в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:58
2022-08-04T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мать с ребёнком погибли в результате удара со стороны украинских войск в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Трагедия произошла на бульваре Пушкина. Погибшую маму и ребенка опознал дедушка.Боевики обстреляли центр Донецка в четверг утром. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения.Под обстрел попали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса".
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Материал дополняется
12:58 04.08.2022 (обновлено: 13:08 04.08.2022)
 
При ударе ВСУ по центру Донецка погибли женщина и ребенок

При ударе украинских войск по центру Донецка погибли женщина и ребенок

Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мать с ребёнком погибли в результате удара со стороны украинских войск в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.
Трагедия произошла на бульваре Пушкина. Погибшую маму и ребенка опознал дедушка.
Боевики обстреляли центр Донецка в четверг утром. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения.
Под обстрел попали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса".
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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"Это русская рулетка". Как взламывают "неприступную крепость" под Донецком
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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