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ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке

ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке - РИА Новости, 04.08.2022

ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке

Исправительную колонию обстреляли в Кировском районе Донецка, погиб сотрудник учреждения, двое заключенных ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:41

2022-08-04T12:41

2022-08-04T18:45

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Исправительную колонию обстреляли в Кировском районе Донецка, погиб сотрудник учреждения, двое заключенных ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по ул. Ивана Сусанина, 35 погиб сотрудник учреждения. Ранены 2 заключённых. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Позднее мэр сообщил, что один из пострадавших заключённых скончался от полученных травм.

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донецк (днр)