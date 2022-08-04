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ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке - РИА Новости, 04.08.2022
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ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке - РИА Новости, 04.08.2022
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке
Исправительную колонию обстреляли в Кировском районе Донецка, погиб сотрудник учреждения, двое заключенных ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:41
2022-08-04T18:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Исправительную колонию обстреляли в Кировском районе Донецка, погиб сотрудник учреждения, двое заключенных ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по ул. Ивана Сусанина, 35 погиб сотрудник учреждения. Ранены 2 заключённых. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Позднее мэр сообщил, что один из пострадавших заключённых скончался от полученных травм.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донецк (днр)
12:41 04.08.2022 (обновлено: 18:45 04.08.2022)
 
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке

Два человека погибли при обстреле исправительной колонии в Донецке со стороны ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкИсправительная колония №124 в Донецке, которую обстреляли ВСУ
Исправительная колония №124 в Донецке, которую обстреляли ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
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Исправительная колония №124 в Донецке, которую обстреляли ВСУ
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Исправительную колонию обстреляли в Кировском районе Донецка, погиб сотрудник учреждения, двое заключенных ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по ул. Ивана Сусанина, 35 погиб сотрудник учреждения. Ранены 2 заключённых. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Позднее мэр сообщил, что один из пострадавших заключённых скончался от полученных травм.
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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