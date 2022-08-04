https://ria.ru/20220804/obstrel-1807195886.html
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке - РИА Новости, 04.08.2022
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке
Исправительную колонию обстреляли в Кировском районе Донецка, погиб сотрудник учреждения, двое заключенных ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:41
2022-08-04T12:41
2022-08-04T18:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Исправительную колонию обстреляли в Кировском районе Донецка, погиб сотрудник учреждения, двое заключенных ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по ул. Ивана Сусанина, 35 погиб сотрудник учреждения. Ранены 2 заключённых. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Позднее мэр сообщил, что один из пострадавших заключённых скончался от полученных травм.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донецк (днр)
12:41 04.08.2022 (обновлено: 18:45 04.08.2022)
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке
Два человека погибли при обстреле исправительной колонии в Донецке со стороны ВСУ