https://ria.ru/20220804/obstrel-1807152681.html

ВСУ атаковали драмтеатр в Донецке, где проходило прощание с Корсой

ВСУ атаковали драмтеатр в Донецке, где проходило прощание с Корсой - РИА Новости, 04.08.2022

ВСУ атаковали драмтеатр в Донецке, где проходило прощание с Корсой

Украинские войска обстреляли центр Донецка, в том числе драмтеатр, где должно было начаться прощание с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, сообщил... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:32

2022-08-04T10:32

2022-08-04T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Донецка, в том числе драмтеатр, где должно было начаться прощание с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, сообщил корреспондент РИА Новости.Удары наносятся по центру города, сработала система ПВО, но как минимум два снаряда попали в здание театра. Всех, кто пришел на церемонию прощания, эвакуировали в убежища.Позднее корреспондент агентства сообщил, что церемония прощания все же состоялась, на ней присутствовали руководители Донецкой Народной Республики, командование Народной милиции ДНР и другие официальные лица.По предварительным данным Штаба территориальной обороны ДНР, жертвами атаки в Ворошиловском районе Донецка стали пять человек, шестеро получили ранения.Как уточнил корреспондент РИА Новости, среди погибших при украинском обстреле — девушка около гостиницы "Донбасс Палас", а также мать с ребенком на бульваре Пушкина.Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщает, что украинские войска с утра выпустили более ста боеприпасов по всему Донецку из различных видов артиллерии, в том числе по Ворошиловскому району восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Ольга Качура, позывной Корса, была гвардии полковником и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. С 2014 года она воспитала сотни бойцов. О гибели Корсы накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, произошло практически прямое попадание снаряда в машину на трассе Горловка — Ясиноватая, Качура и еще один человек погибли, двое получили тяжелые ранения и находятся в госпитале. Владимир Путин присвоил военнослужащей звание Героя России посмертно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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Последствия обстрела ВСУ района драмтеатра и гостиницы "Донбасс Палас" в Донецке Район театра оперы и балета и гостиницы "Донбасс Палас" в центре Донецка обстрелян впервые за все 8 лет конфликта, передаёт корреспондент РИА Новости. 2022-08-04T10:32 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире