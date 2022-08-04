https://ria.ru/20220804/obezyana-1807234381.html
Девочку, пострадавшую от обезьяны в Мытищах, выписали из больницы
Девочку, пострадавшую от обезьяны в Мытищах, выписали из больницы - РИА Новости, 04.08.2022
Девочку, пострадавшую от обезьяны в Мытищах, выписали из больницы
Пострадавшая от нападения обезьяны девочка в подмосковных Мытищах выписана из больницы, на данный момент она чувствует себя хорошо, впереди курс реабилитации,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:37
2022-08-04T14:37
2022-08-04T14:37
происшествия
мытищи
харьков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пострадавшая от нападения обезьяны девочка в подмосковных Мытищах выписана из больницы, на данный момент она чувствует себя хорошо, впереди курс реабилитации, сообщили в региональном минздраве.В июле обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии попала в больницу. Как рассказала детский омбудсмен региона Ксения Мишонова, обезьяна содержалась в частном зоопарке, семья девочки, на которую напало животное, приехала из Харькова. Подмосковная прокуратура сообщала, что отдел дознания МУ МВД "Мытищинское" завел дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. СК сообщал о заведении уголовного дела о халатности должностных лиц."Благодаря слаженной работе врачей, функции поврежденных органов - кисти и стопы - были восстановлены. Впереди курс реабилитации. На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана", - говорится в сообщении.Отмечается, что девочка поступила с множественными укушено-рваными ранами конечностей, разрывами сухожилий левой кисти, а также переломом основной фаланги пальца стопы."Пациентка поступила к нам в тяжелом состоянии. В приемном отделении после осмотра хирургом и реаниматологом она была госпитализирована в отделение реанимации. После небольшой предоперационной подготовки ей было проведено оперативное лечение, которое включало наложение швов на сухожилия кисти, репозицию - сопоставление костных отломков - пальца стопы и его металлоостеосинтез. Также был проведена кожная пластика для устранения дефектов стопы", - приводятся в сообщении слова заведующего детским травматологическим отделением Мытищинской ГКБ Владислава Смирнова.Он добавил, что в течение суток после операции девочка находилась в реанимации, затем ее перевели в детское травматологическое отделение.
https://ria.ru/20220725/svinya-1804705112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи, харьков, следственный комитет россии (ск рф)
Девочку, пострадавшую от обезьяны в Мытищах, выписали из больницы
Девочку, пострадавшую при нападении обезьяны в Мытищах, выписали из больницы
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пострадавшая от нападения обезьяны девочка в подмосковных Мытищах выписана из больницы, на данный момент она чувствует себя хорошо, впереди курс реабилитации, сообщили в региональном минздраве.
В июле обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах
, девочка в тяжелом состоянии попала в больницу. Как рассказала детский омбудсмен региона Ксения Мишонова
, обезьяна содержалась в частном зоопарке, семья девочки, на которую напало животное, приехала из Харькова
. Подмосковная прокуратура сообщала, что отдел дознания МУ МВД "Мытищинское" завел дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. СК
сообщал о заведении уголовного дела о халатности должностных лиц.
"Благодаря слаженной работе врачей, функции поврежденных органов - кисти и стопы - были восстановлены. Впереди курс реабилитации. На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка поступила с множественными укушено-рваными ранами конечностей, разрывами сухожилий левой кисти, а также переломом основной фаланги пальца стопы.
"Пациентка поступила к нам в тяжелом состоянии. В приемном отделении после осмотра хирургом и реаниматологом она была госпитализирована в отделение реанимации. После небольшой предоперационной подготовки ей было проведено оперативное лечение, которое включало наложение швов на сухожилия кисти, репозицию - сопоставление костных отломков - пальца стопы и его металлоостеосинтез. Также был проведена кожная пластика для устранения дефектов стопы", - приводятся в сообщении слова заведующего детским травматологическим отделением Мытищинской ГКБ Владислава Смирнова.
Он добавил, что в течение суток после операции девочка находилась в реанимации, затем ее перевели в детское травматологическое отделение.