12:10 04.08.2022 (обновлено: 12:36 04.08.2022)
ЦБ рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ
ЦБ рассмотрит расширение инвестиционных возможностей НПФ за счет смягчения требований
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк России рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за счет смягчения требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей, говорится в документе регулятора для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях".
"Банк России рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ за счет отмены части требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей (кроме концентрационных лимитов и единого лимита на активы с дополнительным уровнем риска, который может быть расширен)", - сообщает регулятор.
"При этом соответствующие инвестиционные риски НПФ будут ограничены требованиями к их стресс-тестированию, а добросовестность принимаемых НПФ инвестиционных решений будет обеспечена требованиями к их фидуциарной ответственности. Требования к сохранности пенсионных средств и надежности таких инвестиций имеют решающее значение", - подчёркивает ЦБ.
Своё решение он объясняет тем, что продукты добровольных пенсионных сбережений пока не пользуются популярностью и не получили широкого распространения, что может быть связано с пока еще не сформировавшимся доверием к системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), а также невысокой доходностью вложений - многие НПФ демонстрируют сравнительно невысокую среднюю доходность, которая сопоставима или ниже доходности ОФЗ на среднесрочном и долгосрочном горизонте.
Установленные требования к составу и структуре инвестиционных портфелей НПФ, как показало начало года, успешно ограничивают риски клиентов, вместе с тем такие требования могут снижать инвестиционный потенциал НПФ, ограничивая их инвестиции в активы с повышенным риском, которые могут принести более значимую прибыль (например, акции, не включенные в индекс Мосбиржи, фонды прямых инвестиций), также констатирует Центробанк.