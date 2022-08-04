https://ria.ru/20220804/npf-1807183881.html

ЦБ рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ

ЦБ рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ - РИА Новости, 04.08.2022

ЦБ рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ

Банк России рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за счет смягчения требований к составу и... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:10

2022-08-04T12:10

2022-08-04T12:36

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк России рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за счет смягчения требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей, говорится в документе регулятора для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях"."Банк России рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ за счет отмены части требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей (кроме концентрационных лимитов и единого лимита на активы с дополнительным уровнем риска, который может быть расширен)", - сообщает регулятор."При этом соответствующие инвестиционные риски НПФ будут ограничены требованиями к их стресс-тестированию, а добросовестность принимаемых НПФ инвестиционных решений будет обеспечена требованиями к их фидуциарной ответственности. Требования к сохранности пенсионных средств и надежности таких инвестиций имеют решающее значение", - подчёркивает ЦБ.Своё решение он объясняет тем, что продукты добровольных пенсионных сбережений пока не пользуются популярностью и не получили широкого распространения, что может быть связано с пока еще не сформировавшимся доверием к системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), а также невысокой доходностью вложений - многие НПФ демонстрируют сравнительно невысокую среднюю доходность, которая сопоставима или ниже доходности ОФЗ на среднесрочном и долгосрочном горизонте.Установленные требования к составу и структуре инвестиционных портфелей НПФ, как показало начало года, успешно ограничивают риски клиентов, вместе с тем такие требования могут снижать инвестиционный потенциал НПФ, ограничивая их инвестиции в активы с повышенным риском, которые могут принести более значимую прибыль (например, акции, не включенные в индекс Мосбиржи, фонды прямых инвестиций), также констатирует Центробанк.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)