Рейтинг@Mail.ru
ЦБ рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/npf-1807183881.html
ЦБ рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ
ЦБ рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ - РИА Новости, 04.08.2022
ЦБ рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ
Банк России рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за счет смягчения требований к составу и... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:10
2022-08-04T12:36
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804242848_0:4:3068:1730_1920x0_80_0_0_d59e50ec3a9ea385f213484efbc15a55.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк России рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за счет смягчения требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей, говорится в документе регулятора для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях"."Банк России рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ за счет отмены части требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей (кроме концентрационных лимитов и единого лимита на активы с дополнительным уровнем риска, который может быть расширен)", - сообщает регулятор."При этом соответствующие инвестиционные риски НПФ будут ограничены требованиями к их стресс-тестированию, а добросовестность принимаемых НПФ инвестиционных решений будет обеспечена требованиями к их фидуциарной ответственности. Требования к сохранности пенсионных средств и надежности таких инвестиций имеют решающее значение", - подчёркивает ЦБ.Своё решение он объясняет тем, что продукты добровольных пенсионных сбережений пока не пользуются популярностью и не получили широкого распространения, что может быть связано с пока еще не сформировавшимся доверием к системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), а также невысокой доходностью вложений - многие НПФ демонстрируют сравнительно невысокую среднюю доходность, которая сопоставима или ниже доходности ОФЗ на среднесрочном и долгосрочном горизонте.Установленные требования к составу и структуре инвестиционных портфелей НПФ, как показало начало года, успешно ограничивают риски клиентов, вместе с тем такие требования могут снижать инвестиционный потенциал НПФ, ограничивая их инвестиции в активы с повышенным риском, которые могут принести более значимую прибыль (например, акции, не включенные в индекс Мосбиржи, фонды прямых инвестиций), также констатирует Центробанк.
https://ria.ru/20220804/valyuta-1807179304.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804242848_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_5731ed8e22d887f0c3f6d47dd23513d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
12:10 04.08.2022 (обновлено: 12:36 04.08.2022)
 
ЦБ рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ

ЦБ рассмотрит расширение инвестиционных возможностей НПФ за счет смягчения требований

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк России рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за счет смягчения требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей, говорится в документе регулятора для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях".
"Банк России рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ за счет отмены части требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей (кроме концентрационных лимитов и единого лимита на активы с дополнительным уровнем риска, который может быть расширен)", - сообщает регулятор.
"При этом соответствующие инвестиционные риски НПФ будут ограничены требованиями к их стресс-тестированию, а добросовестность принимаемых НПФ инвестиционных решений будет обеспечена требованиями к их фидуциарной ответственности. Требования к сохранности пенсионных средств и надежности таких инвестиций имеют решающее значение", - подчёркивает ЦБ.
Своё решение он объясняет тем, что продукты добровольных пенсионных сбережений пока не пользуются популярностью и не получили широкого распространения, что может быть связано с пока еще не сформировавшимся доверием к системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), а также невысокой доходностью вложений - многие НПФ демонстрируют сравнительно невысокую среднюю доходность, которая сопоставима или ниже доходности ОФЗ на среднесрочном и долгосрочном горизонте.
Установленные требования к составу и структуре инвестиционных портфелей НПФ, как показало начало года, успешно ограничивают риски клиентов, вместе с тем такие требования могут снижать инвестиционный потенциал НПФ, ограничивая их инвестиции в активы с повышенным риском, которые могут принести более значимую прибыль (например, акции, не включенные в индекс Мосбиржи, фонды прямых инвестиций), также констатирует Центробанк.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:00
ЦБ введет дополнительные меры по девалютизации
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала