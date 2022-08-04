https://ria.ru/20220804/nischeta-1807301723.html
Жителей Молдавии ждет нищета, считает эксперт
Жителей Молдавии ждет нищета, считает эксперт - РИА Новости, 04.08.2022
Жителей Молдавии ждет нищета, считает эксперт
Энергетический кризис ближайшей зимой серьезно ударит по экономике Молдавии, поскольку большую часть предприятий ждет разорение, а рядовые граждане просто не... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:06
2022-08-04T18:06
2022-08-04T18:06
сергей куприянов
молдавия
россия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Энергетический кризис ближайшей зимой серьезно ударит по экономике Молдавии, поскольку большую часть предприятий ждет разорение, а рядовые граждане просто не смогут оплачивать счета, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности, доктор экономических наук Михаил Пойсик.Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в четверг утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз", тариф для бытовых потребителей вырос на 23,6%, до 1 100 долларов за тысячу кубометров. Однако глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его транспортировку, поэтому компания вынуждена попросить "Газпром" об отсрочке платежа за август."Власти говорят, что зима будет сложной из-за энергокризиса, суть в том, что она ударит сразу по всем - большая часть предприятий окажется на грани краха, поскольку уже сейчас их работа нерентабельна, люди столкнутся с высокими тарифами в условиях обесценивания зарплат и пенсий из-за инфляции. Все это происходит из-за неопытности властей, которые не могут составить грамотный план развития страны и предложить решение", - заявил Пойсик.По его словам, с энергетическим кризисом сталкивается весь мир, но Молдавия сама его усугубляет напряженностью в отношениях с Россией, превращаясь в "недружественную страну". При этом Пойсик подчеркивает, что от Молдавии подобных шагов никто не требует, напротив, западные страны выражают готовность помочь, поскольку сами осознают опасность ухудшения ситуации в энергетике в холодный период года. Предлагаемые властями меры экономии, вроде отключения уличного освещения и дистанционного образования для школьников малоэффективны, поскольку не решают проблемы как предприятий, так и бытовых пользователей, которым грозит нищета после оплаты всех счетов."Любая трагедия перестает быть трагедией, если есть цель и стратегия, но у наших властей нет долгосрочных планов. Более того, у них нет советников, которые смогли бы объяснить и подсказать выход из сложившейся ситуации, поскольку весь состав аппарата министерств правящая партия заменила на "своих людей", за что сейчас и расплачивается", - подчеркивает Пойсик."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220803/moldaviya-1806941863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей куприянов, молдавия, россия, газпром, молдовагаз
Жителей Молдавии ждет нищета, считает эксперт
Эксперт Пойсик: энергокризис разорит большую часть предприятий Молдавии, людей ждет нищета
КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Энергетический кризис ближайшей зимой серьезно ударит по экономике Молдавии, поскольку большую часть предприятий ждет разорение, а рядовые граждане просто не смогут оплачивать счета, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии
в четверг утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз
", тариф для бытовых потребителей вырос на 23,6%, до 1 100 долларов за тысячу кубометров. Однако глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его транспортировку, поэтому компания вынуждена попросить "Газпром
" об отсрочке платежа за август.
"Власти говорят, что зима будет сложной из-за энергокризиса, суть в том, что она ударит сразу по всем - большая часть предприятий окажется на грани краха, поскольку уже сейчас их работа нерентабельна, люди столкнутся с высокими тарифами в условиях обесценивания зарплат и пенсий из-за инфляции. Все это происходит из-за неопытности властей, которые не могут составить грамотный план развития страны и предложить решение", - заявил Пойсик.
По его словам, с энергетическим кризисом сталкивается весь мир, но Молдавия сама его усугубляет напряженностью в отношениях с Россией
, превращаясь в "недружественную страну". При этом Пойсик подчеркивает, что от Молдавии подобных шагов никто не требует, напротив, западные страны выражают готовность помочь, поскольку сами осознают опасность ухудшения ситуации в энергетике в холодный период года. Предлагаемые властями меры экономии, вроде отключения уличного освещения и дистанционного образования для школьников малоэффективны, поскольку не решают проблемы как предприятий, так и бытовых пользователей, которым грозит нищета после оплаты всех счетов.
"Любая трагедия перестает быть трагедией, если есть цель и стратегия, но у наших властей нет долгосрочных планов. Более того, у них нет советников, которые смогли бы объяснить и подсказать выход из сложившейся ситуации, поскольку весь состав аппарата министерств правящая партия заменила на "своих людей", за что сейчас и расплачивается", - подчеркивает Пойсик.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов
выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.