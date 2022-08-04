https://ria.ru/20220804/neft-1807268864.html

Нефть WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля

Нефть WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля - РИА Новости, 04.08.2022

Нефть WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля

Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1%, при этом стоимость американской марки WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:27

2022-08-04T16:27

2022-08-04T16:28

экономика

цены на нефть

wti (нефть)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_e68c495f6502287a5ea803cd85aa9fe3.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1%, при этом стоимость американской марки WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,06% - до 95,76 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 89,97 доллара.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806703378.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, wti (нефть)