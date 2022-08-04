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Нефть WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля - РИА Новости, 04.08.2022
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Нефть WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля
Нефть WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля - РИА Новости, 04.08.2022
Нефть WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля
Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1%, при этом стоимость американской марки WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:27
2022-08-04T16:28
экономика
цены на нефть
wti (нефть)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1%, при этом стоимость американской марки WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,06% - до 95,76 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 89,97 доллара.
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экономика, цены на нефть, wti (нефть)
16:27 04.08.2022 (обновлено: 16:28 04.08.2022)
 
Нефть WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля

Стоимость нефти WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1%, при этом стоимость американской марки WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,06% - до 95,76 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 89,97 доллара.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 15:56
G7 рассматривает вариант полного запрета перевозки российской нефти
 
ЭкономикаЦены на нефтьWTI (нефть)
 
 
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