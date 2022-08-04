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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 23 из 30 стран - РИА Новости, 04.08.2022
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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 23 из 30 стран
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 23 из 30 стран - РИА Новости, 04.08.2022
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 23 из 30 стран
К настоящему моменту ратифицировали документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО 23 из 30 стран альянса, сообщил его генсек Йенс Столтенберг, выступая в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:11
2022-08-04T16:11
в мире
финляндия
швеция
россия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 4 авг - РИА Новости. К настоящему моменту ратифицировали документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО 23 из 30 стран альянса, сообщил его генсек Йенс Столтенберг, выступая в Норвегии."Несколько часов назад сенат США ратифицировал протоколы о присоединении. Таким образом, число членов (альянса - ред.), ратифицировавших присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, достигло 23", - говорится в его опубликованной речи.Кроме того, некоторые участники альянса "близки к завершению своих национальных процедур" по ратификации, добавил Столтенберг."Пока что это был самый быстрый процесс вступления в современной истории НАТО", - заявил он.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления двух северных европейских стран в НАТО.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220804/senat-1807118546.html
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в мире, финляндия, швеция, россия, нато
16:11 04.08.2022
 
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 23 из 30 стран

Генсек НАТО Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции в альянс одобрили 23 из 30 стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 авг - РИА Новости. К настоящему моменту ратифицировали документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО 23 из 30 стран альянса, сообщил его генсек Йенс Столтенберг, выступая в Норвегии.
"Несколько часов назад сенат США ратифицировал протоколы о присоединении. Таким образом, число членов (альянса - ред.), ратифицировавших присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, достигло 23", - говорится в его опубликованной речи.
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
00:57
Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
Кроме того, некоторые участники альянса "близки к завершению своих национальных процедур" по ратификации, добавил Столтенберг.
"Пока что это был самый быстрый процесс вступления в современной истории НАТО", - заявил он.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления двух северных европейских стран в НАТО.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 19:22
Организация ветеранов США призвала сенат голосовать против расширения НАТО
 
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