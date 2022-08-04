https://ria.ru/20220804/nato-1807263790.html

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 23 из 30 стран

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 23 из 30 стран - РИА Новости, 04.08.2022

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 23 из 30 стран

К настоящему моменту ратифицировали документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО 23 из 30 стран альянса, сообщил его генсек Йенс Столтенберг, выступая в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:11

2022-08-04T16:11

2022-08-04T16:11

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БРЮССЕЛЬ, 4 авг - РИА Новости. К настоящему моменту ратифицировали документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО 23 из 30 стран альянса, сообщил его генсек Йенс Столтенберг, выступая в Норвегии."Несколько часов назад сенат США ратифицировал протоколы о присоединении. Таким образом, число членов (альянса - ред.), ратифицировавших присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, достигло 23", - говорится в его опубликованной речи.Кроме того, некоторые участники альянса "близки к завершению своих национальных процедур" по ратификации, добавил Столтенберг."Пока что это был самый быстрый процесс вступления в современной истории НАТО", - заявил он.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления двух северных европейских стран в НАТО.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220804/senat-1807118546.html

https://ria.ru/20220803/nato-1807069720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, швеция, россия, нато