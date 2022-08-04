https://ria.ru/20220804/naslednik-1807142180.html
Наследникам дали право оспаривать отцовство в суде
Наследникам дали право оспаривать отцовство в суде - РИА Новости, 04.08.2022
Наследникам дали право оспаривать отцовство в суде
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:51
2022-08-04T09:51
2022-08-04T09:54
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом предусматривается, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу пункта 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ (которым предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка.Как отмечалось ранее, требование подлежит удовлетворению в случае нарушения условий указанного пункта, в том числе если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.
https://realty.ria.ru/20220709/nasledstvo-1801359892.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
09:51 04.08.2022 (обновлено: 09:54 04.08.2022)
Наследникам дали право оспаривать отцовство в суде
Путин подписал закон о праве наследников оспаривать отцовство в суде