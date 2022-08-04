https://ria.ru/20220804/naslednik-1807142180.html

Наследникам дали право оспаривать отцовство в суде

Наследникам дали право оспаривать отцовство в суде - РИА Новости, 04.08.2022

Наследникам дали право оспаривать отцовство в суде

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T09:51

2022-08-04T09:51

2022-08-04T09:54

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом предусматривается, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу пункта 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ (которым предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка.Как отмечалось ранее, требование подлежит удовлетворению в случае нарушения условий указанного пункта, в том числе если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.

https://realty.ria.ru/20220709/nasledstvo-1801359892.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин