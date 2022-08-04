Глава МИД Эстонии призвал убрать танк-памятник в Нарве в течение месяца
Глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил, что танк-памятник в Нарве нужно убрать в течение месяца
CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-JõesuuТанк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу
ХЕЛЬСИНКИ, 4 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что советский танк-памятник Т-34 в Нарве нужно убрать в течение месяца.
По словам министра, чиновники анализируют правовые возможности государства убрать нарвский памятник-танк, и если для этого необходимо изменить законы, то нужно это сделать.
"Парламент мог бы быть готов собраться в экстренном порядке и принять отдельные законы для переноса советского памятника. Конечно, парламентское производство требует времени, но, на мой взгляд, реально решить вопрос в течение этого месяца", - сказал в четверг Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.
Рейнсалу считает, что в Нарве "действуют провокаторы", которые пытаются обострить ситуацию в городе. Так он прокомментировал митинг жителей Нарвы. В среду у танка-памятника собрались около 100 человек, поскольку по городу пошли слухи, что Т-34 собираются перенести вечером того же дня. Мэр Нарвы Катри Райк призвала всех успокоиться и пообещала, что в ближайшие дни танк не увезут.
"Если уже есть признаки того, что действуют провокаторы, то, конечно, этот вопрос нужно решить как можно быстрее, разумеется, c помощью мер правого государства, и поставить точку в этом деле, чтобы мы не дали провокаторам манипулировать нами и нашим народом", - заявил министр.
Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что, по мнению правительства, нужно найти другое место для советского танка-памятника. Он отметил, что для эстонского государства, с учетом той ситуации, которая сложилась на Украине, "танк является символом агрессии, символом агрессивного государства". Нарвское общество граждан РФ и другие общественные организации обратились к городскому собранию с просьбой передать танк-памятник России. Общественники считают, что в Эстонии, скорее всего, избежать демонтажа нарвского танка не удастся.
Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года. Танк Т-34 установлен в том самом месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву.
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