https://ria.ru/20220804/narva-1807204659.html

Глава МИД Эстонии призвал убрать танк-памятник в Нарве в течение месяца

Глава МИД Эстонии призвал убрать танк-памятник в Нарве в течение месяца - РИА Новости, 04.08.2022

Глава МИД Эстонии призвал убрать танк-памятник в Нарве в течение месяца

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что советский танк-памятник Т-34 в Нарве нужно убрать в течение месяца. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:12

2022-08-04T13:12

2022-08-04T13:12

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нарва

эстония

россия

т-34

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что советский танк-памятник Т-34 в Нарве нужно убрать в течение месяца.По словам министра, чиновники анализируют правовые возможности государства убрать нарвский памятник-танк, и если для этого необходимо изменить законы, то нужно это сделать."Парламент мог бы быть готов собраться в экстренном порядке и принять отдельные законы для переноса советского памятника. Конечно, парламентское производство требует времени, но, на мой взгляд, реально решить вопрос в течение этого месяца", - сказал в четверг Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.Рейнсалу считает, что в Нарве "действуют провокаторы", которые пытаются обострить ситуацию в городе. Так он прокомментировал митинг жителей Нарвы. В среду у танка-памятника собрались около 100 человек, поскольку по городу пошли слухи, что Т-34 собираются перенести вечером того же дня. Мэр Нарвы Катри Райк призвала всех успокоиться и пообещала, что в ближайшие дни танк не увезут.Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что, по мнению правительства, нужно найти другое место для советского танка-памятника. Он отметил, что для эстонского государства, с учетом той ситуации, которая сложилась на Украине, "танк является символом агрессии, символом агрессивного государства". Нарвское общество граждан РФ и другие общественные организации обратились к городскому собранию с просьбой передать танк-памятник России. Общественники считают, что в Эстонии, скорее всего, избежать демонтажа нарвского танка не удастся.Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года. Танк Т-34 установлен в том самом месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву.

https://ria.ru/20220803/riga-1806898947.html

https://ria.ru/20220727/pamyatnik-1805333154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нарва, эстония, россия, т-34