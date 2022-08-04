Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Эстонии призвал убрать танк-памятник в Нарве в течение месяца - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/narva-1807204659.html
Глава МИД Эстонии призвал убрать танк-памятник в Нарве в течение месяца
Глава МИД Эстонии призвал убрать танк-памятник в Нарве в течение месяца - РИА Новости, 04.08.2022
Глава МИД Эстонии призвал убрать танк-памятник в Нарве в течение месяца
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что советский танк-памятник Т-34 в Нарве нужно убрать в течение месяца. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:12
2022-08-04T13:12
в мире
нарва
эстония
россия
т-34
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599584991_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8d3d539e6482acd3c6cd00cae36e4638.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 4 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что советский танк-памятник Т-34 в Нарве нужно убрать в течение месяца.По словам министра, чиновники анализируют правовые возможности государства убрать нарвский памятник-танк, и если для этого необходимо изменить законы, то нужно это сделать."Парламент мог бы быть готов собраться в экстренном порядке и принять отдельные законы для переноса советского памятника. Конечно, парламентское производство требует времени, но, на мой взгляд, реально решить вопрос в течение этого месяца", - сказал в четверг Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.Рейнсалу считает, что в Нарве "действуют провокаторы", которые пытаются обострить ситуацию в городе. Так он прокомментировал митинг жителей Нарвы. В среду у танка-памятника собрались около 100 человек, поскольку по городу пошли слухи, что Т-34 собираются перенести вечером того же дня. Мэр Нарвы Катри Райк призвала всех успокоиться и пообещала, что в ближайшие дни танк не увезут.Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что, по мнению правительства, нужно найти другое место для советского танка-памятника. Он отметил, что для эстонского государства, с учетом той ситуации, которая сложилась на Украине, "танк является символом агрессии, символом агрессивного государства". Нарвское общество граждан РФ и другие общественные организации обратились к городскому собранию с просьбой передать танк-памятник России. Общественники считают, что в Эстонии, скорее всего, избежать демонтажа нарвского танка не удастся.Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года. Танк Т-34 установлен в том самом месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву.
https://ria.ru/20220803/riga-1806898947.html
https://ria.ru/20220727/pamyatnik-1805333154.html
нарва
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599584991_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_15a388cc716c4fa930c713eeb7c983c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нарва, эстония, россия, т-34
13:12 04.08.2022
 
Глава МИД Эстонии призвал убрать танк-памятник в Нарве в течение месяца

Глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил, что танк-памятник в Нарве нужно убрать в течение месяца

CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-JõesuuТанк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу
Танк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-Jõesuu
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что советский танк-памятник Т-34 в Нарве нужно убрать в течение месяца.
По словам министра, чиновники анализируют правовые возможности государства убрать нарвский памятник-танк, и если для этого необходимо изменить законы, то нужно это сделать.
Цветы, возложенные к памятнику освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 12:48
Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса
"Парламент мог бы быть готов собраться в экстренном порядке и принять отдельные законы для переноса советского памятника. Конечно, парламентское производство требует времени, но, на мой взгляд, реально решить вопрос в течение этого месяца", - сказал в четверг Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.
Рейнсалу считает, что в Нарве "действуют провокаторы", которые пытаются обострить ситуацию в городе. Так он прокомментировал митинг жителей Нарвы. В среду у танка-памятника собрались около 100 человек, поскольку по городу пошли слухи, что Т-34 собираются перенести вечером того же дня. Мэр Нарвы Катри Райк призвала всех успокоиться и пообещала, что в ближайшие дни танк не увезут.
"Если уже есть признаки того, что действуют провокаторы, то, конечно, этот вопрос нужно решить как можно быстрее, разумеется, c помощью мер правого государства, и поставить точку в этом деле, чтобы мы не дали провокаторам манипулировать нами и нашим народом", - заявил министр.
Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что, по мнению правительства, нужно найти другое место для советского танка-памятника. Он отметил, что для эстонского государства, с учетом той ситуации, которая сложилась на Украине, "танк является символом агрессии, символом агрессивного государства". Нарвское общество граждан РФ и другие общественные организации обратились к городскому собранию с просьбой передать танк-памятник России. Общественники считают, что в Эстонии, скорее всего, избежать демонтажа нарвского танка не удастся.
Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года. Танк Т-34 установлен в том самом месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву.
О.Кипренский Портрет Александра Пушкина - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 14:27
В Запорожье демонтировали памятник Александру Пушкину
 
В миреНарваЭстонияРоссияТ-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала