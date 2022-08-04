https://ria.ru/20220804/narkotiki-1807255089.html

На позициях, оставленных военными ВСУ, нашли наркотические медпрепараты

На позициях, оставленных военными ВСУ, нашли наркотические медпрепараты - РИА Новости, 04.08.2022

На позициях, оставленных военными ВСУ, нашли наркотические медпрепараты

На позициях, оставленных украинскими военнослужащими, найдены медицинские препараты наркотического действия, в том числе опиоиды, а также вещества эфедринового... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:44

2022-08-04T15:44

2022-08-04T16:38

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

министерство обороны сша

boeing p-8 poseidon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807269605_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5cff760af150648b426ebc531730c7c6.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На позициях, оставленных украинскими военнослужащими, найдены медицинские препараты наркотического действия, в том числе опиоиды, а также вещества эфедринового ряда, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Минобороны РФ продолжает анализировать военно-биологическую деятельность США и их союзников на Украине и в других регионах мира с учетом новой информации, полученной на освобожденных территориях, отметил Кириллов на брифинге в четверг."Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда, таких как метадон, кодепсин, кодетерп, а также веществ эфедринового ряда: т-федрина и трифедрина", - сказал Кириллов."Синтетический препарат метадон применяется при лечении наркотической зависимости в качестве средства заместительной терапии", - напомнил он.В фашистской Германии, особенно в период с 1943 по 1945 годы, военнослужащим выдавались таблетки первитина, производного амфетамина, с целью снижения психоэмоциональной нагрузки, в первую очередь в войска СС, добавил Кириллов - препарат массово применялся также американскими военнослужащими в ходе корейской и вьетнамской войн.По словам Кириллова, продолжается работа по изучению биологических проб от добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих. "Как мы ранее отмечали, в их крови были обнаружены высокие концентрации антибиотиков, а также иммунологические маркеры, свидетельствующие о контакте с возбудителями лихорадки с почечным синдромом и Западного Нила, которые изучались Пентагоном в рамках украинских проектов UP-4 и UP-8", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220804/farmkompanii-1807253777.html

https://ria.ru/20220804/ukraina-1807254541.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о найденных наркотических препаратах на оставленных позициях ВСУ По словам Кириллова, на оставленных украинскими военнослужащими позициях ранее обнаружено большое количество медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного и эфедринового рядов - метадон, кодепсин, кодетерп, т-федрина и три-федрина. Метадон применяется в заместительной терапии при лечении наркозависимости. 2022-08-04T15:44 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, министерство обороны сша, boeing p-8 poseidon