https://ria.ru/20220804/narkotiki-1807255089.html
На позициях, оставленных военными ВСУ, нашли наркотические медпрепараты
На позициях, оставленных военными ВСУ, нашли наркотические медпрепараты - РИА Новости, 04.08.2022
На позициях, оставленных военными ВСУ, нашли наркотические медпрепараты
На позициях, оставленных украинскими военнослужащими, найдены медицинские препараты наркотического действия, в том числе опиоиды, а также вещества эфедринового... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:44
2022-08-04T15:44
2022-08-04T16:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На позициях, оставленных украинскими военнослужащими, найдены медицинские препараты наркотического действия, в том числе опиоиды, а также вещества эфедринового ряда, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Минобороны РФ продолжает анализировать военно-биологическую деятельность США и их союзников на Украине и в других регионах мира с учетом новой информации, полученной на освобожденных территориях, отметил Кириллов на брифинге в четверг."Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда, таких как метадон, кодепсин, кодетерп, а также веществ эфедринового ряда: т-федрина и трифедрина", - сказал Кириллов."Синтетический препарат метадон применяется при лечении наркотической зависимости в качестве средства заместительной терапии", - напомнил он.В фашистской Германии, особенно в период с 1943 по 1945 годы, военнослужащим выдавались таблетки первитина, производного амфетамина, с целью снижения психоэмоциональной нагрузки, в первую очередь в войска СС, добавил Кириллов - препарат массово применялся также американскими военнослужащими в ходе корейской и вьетнамской войн.По словам Кириллова, продолжается работа по изучению биологических проб от добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих. "Как мы ранее отмечали, в их крови были обнаружены высокие концентрации антибиотиков, а также иммунологические маркеры, свидетельствующие о контакте с возбудителями лихорадки с почечным синдромом и Западного Нила, которые изучались Пентагоном в рамках украинских проектов UP-4 и UP-8", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220804/farmkompanii-1807253777.html
https://ria.ru/20220804/ukraina-1807254541.html
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Минобороны о найденных наркотических препаратах на оставленных позициях ВСУ
По словам Кириллова, на оставленных украинскими военнослужащими позициях ранее обнаружено большое количество медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного и эфедринового рядов - метадон, кодепсин, кодетерп, т-федрина и три-федрина. Метадон применяется в заместительной терапии при лечении наркозависимости.
2022-08-04T15:44
true
PT0M17S
РИА Новости
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россия, сша, украина, министерство обороны сша, boeing p-8 poseidon
15:44 04.08.2022 (обновлено: 16:38 04.08.2022)
На позициях, оставленных военными ВСУ, нашли наркотические медпрепараты
Минобороны: на оставленных украинскими военными позициях нашли наркотические медпрепараты