https://ria.ru/20220804/nalog-1807225358.html

Миронов призвал увеличить отчисления в бюджеты промышленных городов

Миронов призвал увеличить отчисления в бюджеты промышленных городов - РИА Новости, 04.08.2022

Миронов призвал увеличить отчисления в бюджеты промышленных городов

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предлагает увеличить налоговые отчисления в бюджеты крупнейших промышленных городов России и направить... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:15

2022-08-04T14:15

2022-08-04T14:15

экономика

россия

сергей миронов

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предлагает увеличить налоговые отчисления в бюджеты крупнейших промышленных городов России и направить эти средства на решение социальных и экологических проблем."Призываю увеличить налоговые отчисления в бюджеты крупнейших промышленных городов России. Эти деньги в первую очередь должны направляться на решение социальных и экологических проблем", - написал он в своем Telegram-канале.Политик назвал плохой экологию в городах, которые изначально создавались как крупнейшие промышленные центры."За счёт этих средств региональные власти смогут увеличить финансирование социальной сферы и запустить экологические проекты, в которых сегодня так остро нуждаются многие российские регионы", - добавил он.

https://ria.ru/20220726/nalogi-1805046355.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сергей миронов