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Миронов призвал увеличить отчисления в бюджеты промышленных городов - РИА Новости, 04.08.2022
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Миронов призвал увеличить отчисления в бюджеты промышленных городов
Миронов призвал увеличить отчисления в бюджеты промышленных городов - РИА Новости, 04.08.2022
Миронов призвал увеличить отчисления в бюджеты промышленных городов
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предлагает увеличить налоговые отчисления в бюджеты крупнейших промышленных городов России и направить... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:15
2022-08-04T14:15
экономика
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предлагает увеличить налоговые отчисления в бюджеты крупнейших промышленных городов России и направить эти средства на решение социальных и экологических проблем."Призываю увеличить налоговые отчисления в бюджеты крупнейших промышленных городов России. Эти деньги в первую очередь должны направляться на решение социальных и экологических проблем", - написал он в своем Telegram-канале.Политик назвал плохой экологию в городах, которые изначально создавались как крупнейшие промышленные центры."За счёт этих средств региональные власти смогут увеличить финансирование социальной сферы и запустить экологические проекты, в которых сегодня так остро нуждаются многие российские регионы", - добавил он.
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экономика, россия, сергей миронов
14:15 04.08.2022
 
Миронов призвал увеличить отчисления в бюджеты промышленных городов

Глава СР Миронов предложил увеличить налоговые отчисления в бюджеты промышленных городов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБанкноты
Банкноты - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предлагает увеличить налоговые отчисления в бюджеты крупнейших промышленных городов России и направить эти средства на решение социальных и экологических проблем.
"Призываю увеличить налоговые отчисления в бюджеты крупнейших промышленных городов России. Эти деньги в первую очередь должны направляться на решение социальных и экологических проблем", - написал он в своем Telegram-канале.
Политик назвал плохой экологию в городах, которые изначально создавались как крупнейшие промышленные центры.
"За счёт этих средств региональные власти смогут увеличить финансирование социальной сферы и запустить экологические проекты, в которых сегодня так остро нуждаются многие российские регионы", - добавил он.
Конверт с налоговой декларацией - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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