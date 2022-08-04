https://ria.ru/20220804/naemniki-1807327638.html

В ДНР направили в суд уголовное дело против иностранных наемников

В ДНР направили в суд уголовное дело против иностранных наемников - РИА Новости, 04.08.2022

В ДНР направили в суд уголовное дело против иностранных наемников

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников - граждан Хорватии, Швеции и подданных... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T19:29

2022-08-04T19:29

2022-08-04T19:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

швеция

вооруженные силы украины

хорватия

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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников - граждан Хорватии, Швеции и подданных Великобритании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Расследование уголовного дела в отношении гражданина Швеции Гутсавассона Матиса, гражданина Хорватии Пребега Векослава и подданных Великобритании Хардинга Джона, Хилла Эндрю и Хили Дилана завершено, дело направлено в суд", - сказали в пресс-службе прокуратуры ДНР.Там уточнили, что Матис Гутсавассон, Векослав Пребег и Джон Хардинг обвиняются в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статься 232 УК ДНР), участии наемников в вооруженном конфликте и военных действиях (часть 3 статьи 430 УК ДНР), совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя Донецкой Народной Республики (статься 323 УК ДНР). Эндрю Хиллу, по данным прокуратуры ДНР, как наемнику, принимавшему на территории Донецкой Народной Республики участие в военных действиях на стороне вооруженных формирований Украины, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 УК ДНР. Действия Дилана Хили квалифицированы по части 5 статьи 32, части 1 статьи 430 УК ДНР как пособничество вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте и военных действиях."За указанные преступления в условиях военного времени законом предусмотрена возможность назначения судом наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни", - сказали в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских наемников в ДНР и назвала его нелегитимным.При этом в первой половине июля, как сообщала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, скончался находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури - из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине, ему оказывалась медицинская помощь. По данным Морозовой, Ури был профессиональным военным. Он принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине, руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины. Ури был взят в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.

https://ria.ru/20220729/naemniki-1805878424.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

швеция

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в мире, донецкая народная республика, швеция, вооруженные силы украины, хорватия