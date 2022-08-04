https://ria.ru/20220804/moskva-1807185953.html
Бочкарев: трамвайное кольцо появится в ТПУ "Авиамоторная" в Москве
Бочкарев: трамвайное кольцо появится в ТПУ "Авиамоторная" в Москве - РИА Новости, 04.08.2022
Бочкарев: трамвайное кольцо появится в ТПУ "Авиамоторная" в Москве
В Москве на территории строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная" планируется разместить трамвайное кольцо с конечной станцией, сообщил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:20
2022-08-04T12:20
2022-08-04T12:20
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571601874_0:266:3070:1992_1920x0_80_0_0_ab6502ee6cca515a859ecd71e0db7a93.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Москве на территории строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная" планируется разместить трамвайное кольцо с конечной станцией, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Важнейшей частью формируемого транспортно-пересадочного узла станет создание трамвайного кольца с конечной станцией, которое предполагается разместить возле вестибюля станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Проектирование станции уже завершено, ведется подготовка к ее строительству", – отметил Бочкарев.Он добавил, что проектом предусмотрено устройство более 900 метров трамвайных путей, возведение подъездных дорог и тротуаров. "Создание технологической части ТПУ ведется на территории в 20,7 гектара", – уточнил Бочкарев.Территорию вокруг ТПУ приведут в порядок и благоустроят, у двух вестибюлей станции "Авиамоторная" БКЛ уже на две трети выполнено гранитное мощение и озеленение.В ТПУ также продолжается строительство второго вестибюля станции "Авиамоторная" второго кольца метро, через который пассажиры смогут попасть на станцию БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, пройдя по переходу под железнодорожными путями Казанского направления МЖД. Также продолжаются работы в зоне будущей пересадки на Калининскую линию.
https://ria.ru/20220802/parki-1806660011.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571601874_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c4d8aee49210079f402d3bbe4477b76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Москве на территории строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная" планируется разместить трамвайное кольцо с конечной станцией, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Важнейшей частью формируемого транспортно-пересадочного узла станет создание трамвайного кольца с конечной станцией, которое предполагается разместить возле вестибюля станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Проектирование станции уже завершено, ведется подготовка к ее строительству", – отметил Бочкарев
.
Он добавил, что проектом предусмотрено устройство более 900 метров трамвайных путей, возведение подъездных дорог и тротуаров. "Создание технологической части ТПУ ведется на территории в 20,7 гектара", – уточнил Бочкарев.
Территорию вокруг ТПУ приведут в порядок и благоустроят, у двух вестибюлей станции "Авиамоторная" БКЛ уже на две трети выполнено гранитное мощение и озеленение.
В ТПУ также продолжается строительство второго вестибюля станции "Авиамоторная" второго кольца метро, через который пассажиры смогут попасть на станцию БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, пройдя по переходу под железнодорожными путями Казанского направления МЖД. Также продолжаются работы в зоне будущей пересадки на Калининскую линию.