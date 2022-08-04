https://ria.ru/20220804/moskva-1807185953.html

Бочкарев: трамвайное кольцо появится в ТПУ "Авиамоторная" в Москве

Бочкарев: трамвайное кольцо появится в ТПУ "Авиамоторная" в Москве - РИА Новости, 04.08.2022

Бочкарев: трамвайное кольцо появится в ТПУ "Авиамоторная" в Москве

В Москве на территории строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная" планируется разместить трамвайное кольцо с конечной станцией, сообщил... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:20

2022-08-04T12:20

2022-08-04T12:20

москва

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Москве на территории строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная" планируется разместить трамвайное кольцо с конечной станцией, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Важнейшей частью формируемого транспортно-пересадочного узла станет создание трамвайного кольца с конечной станцией, которое предполагается разместить возле вестибюля станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Проектирование станции уже завершено, ведется подготовка к ее строительству", – отметил Бочкарев.Он добавил, что проектом предусмотрено устройство более 900 метров трамвайных путей, возведение подъездных дорог и тротуаров. "Создание технологической части ТПУ ведется на территории в 20,7 гектара", – уточнил Бочкарев.Территорию вокруг ТПУ приведут в порядок и благоустроят, у двух вестибюлей станции "Авиамоторная" БКЛ уже на две трети выполнено гранитное мощение и озеленение.В ТПУ также продолжается строительство второго вестибюля станции "Авиамоторная" второго кольца метро, через который пассажиры смогут попасть на станцию БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, пройдя по переходу под железнодорожными путями Казанского направления МЖД. Также продолжаются работы в зоне будущей пересадки на Калининскую линию.

https://ria.ru/20220802/parki-1806660011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев