https://ria.ru/20220804/moshennichestvo-1807257555.html

Москвич, хотевший заказать проститутку, лишился ста тысяч рублей

Москвич, хотевший заказать проститутку, лишился ста тысяч рублей - РИА Новости, 04.08.2022

Москвич, хотевший заказать проститутку, лишился ста тысяч рублей

Телефонная мошенница, притворившись проституткой, обманула жителя Москвы почти на 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:53

2022-08-04T15:53

2022-08-04T15:53

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Телефонная мошенница, притворившись проституткой, обманула жителя Москвы почти на 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника, мужчина, решив в интернете найти девушку, "оказывающую сексуальные услуги", во вторник позвонил на указанный на сайте номер. Ему сообщили, что для выезда девушки нужно внести предоплату. Позднее девушка, которая должна была приехать, заявила о необходимости перевести еще денег. Таким образом аферистка под различными предлогами получила от москвича переводов почти на 100 тысяч рублей."Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220711/moshenniki-1801664011.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва