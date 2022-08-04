https://ria.ru/20220804/moshennichestvo-1807257555.html
Москвич, хотевший заказать проститутку, лишился ста тысяч рублей
Москвич, хотевший заказать проститутку, лишился ста тысяч рублей - РИА Новости, 04.08.2022
Москвич, хотевший заказать проститутку, лишился ста тысяч рублей
Телефонная мошенница, притворившись проституткой, обманула жителя Москвы почти на 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:53
2022-08-04T15:53
2022-08-04T15:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Телефонная мошенница, притворившись проституткой, обманула жителя Москвы почти на 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника, мужчина, решив в интернете найти девушку, "оказывающую сексуальные услуги", во вторник позвонил на указанный на сайте номер. Ему сообщили, что для выезда девушки нужно внести предоплату. Позднее девушка, которая должна была приехать, заявила о необходимости перевести еще денег. Таким образом аферистка под различными предлогами получила от москвича переводов почти на 100 тысяч рублей."Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220711/moshenniki-1801664011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Москвич, хотевший заказать проститутку, лишился ста тысяч рублей
Мошенница, выдававшая себя за проститутку, обманула жителя Москвы на сто тысяч рублей
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Телефонная мошенница, притворившись проституткой, обманула жителя Москвы почти на 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, мужчина, решив в интернете найти девушку, "оказывающую сексуальные услуги", во вторник позвонил на указанный на сайте номер. Ему сообщили, что для выезда девушки нужно внести предоплату. Позднее девушка, которая должна была приехать, заявила о необходимости перевести еще денег. Таким образом аферистка под различными предлогами получила от москвича переводов почти на 100 тысяч рублей.
"Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства.