https://ria.ru/20220804/mks-1807348424.html

Дата выхода из проекта МКС зависит от состояния станции, заявил "Роскосмос"

Дата выхода из проекта МКС зависит от состояния станции, заявил "Роскосмос" - РИА Новости, 04.08.2022

Дата выхода из проекта МКС зависит от состояния станции, заявил "Роскосмос"

Дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T20:16

2022-08-04T20:16

2022-08-04T21:57

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роскосмос

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.Ранее новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о принятом решении — Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы, утверждая, что не получало об этом официального уведомления России.После того как Москва начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обращался к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. Как отмечал Рогозин, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект РОСС. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не в 51,6 градуса, как МКС.

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