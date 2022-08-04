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Дата выхода из проекта МКС зависит от состояния станции, заявил "Роскосмос" - РИА Новости, 04.08.2022
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Наука
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Дата выхода из проекта МКС зависит от состояния станции, заявил "Роскосмос"
Дата выхода из проекта МКС зависит от состояния станции, заявил "Роскосмос" - РИА Новости, 04.08.2022
Дата выхода из проекта МКС зависит от состояния станции, заявил "Роскосмос"
Дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:16
2022-08-04T21:57
наука
россия
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.Ранее новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о принятом решении — Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы, утверждая, что не получало об этом официального уведомления России.После того как Москва начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обращался к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. Как отмечал Рогозин, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект РОСС. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не в 51,6 градуса, как МКС.
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россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, украина, москва, ркц "прогресс", наса
20:16 04.08.2022 (обновлено: 21:57 04.08.2022)
 
Дата выхода из проекта МКС зависит от состояния станции, заявил "Роскосмос"

Крикалев: Россия может выйти из проекта МКС и в 2025 году, и в 2028, и в 2030

© NASAВид на Землю с борта Международной космической станции
Вид на Землю с борта Международной космической станции
© NASA
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа ее технического состояния", — сказал он, выступая по видеосвязи на пресс-конференции в Хьюстоне.

Ранее новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о принятом решении — Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы, утверждая, что не получало об этом официального уведомления России.
После того как Москва начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обращался к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. Как отмечал Рогозин, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).
Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект РОСС. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не в 51,6 градуса, как МКС.
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НаукаРоссияРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)Владимир ПутинУкраинаМоскваРКЦ "Прогресс"НАСА
 
 
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