https://ria.ru/20220804/mks-1807281069.html
МКС можно будет увидеть из Москвы в четверг на фоне Луны
МКС можно будет увидеть из Москвы в четверг на фоне Луны - РИА Новости, 04.08.2022
МКС можно будет увидеть из Москвы в четверг на фоне Луны
Москвичи смогут увидеть в четверг пролет Международной космической станции (МКС) на фоне Луны, сообщил Институт прикладной математики имени Келдыша. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:02
2022-08-04T17:02
2022-08-04T17:02
космос - риа наука
олег артемьев
денис матвеев
сергей корсаков
москва
земля
луна
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть в четверг пролет Международной космической станции (МКС) на фоне Луны, сообщил Институт прикладной математики имени Келдыша."Сегодня в 17:58:02 в Москве будет виден транзит МКС по диску Луны. Лучше смотреть в телескоп", - говорится в Telegram-канале института.Луна сейчас близка к фазе первой четверти, которая наступит днем 5 августа. В таком состоянии с Земли видна половина естественного спутника нашей планеты.На МКС сейчас работает экипаж из трех россиян - космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, американских астронавтов Челла Линдгрена, Роберта Хайнса и Джессики Уоткинс, а также астронавта Европейского космического агентства Саманты Кристофоретти.
https://ria.ru/20220729/mks-1805957595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, олег артемьев, денис матвеев, сергей корсаков, москва, земля, луна, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс)
МКС можно будет увидеть из Москвы в четверг на фоне Луны
ИПМ Келдыша: МКС можно будет увидеть из Москвы в четверг на фоне Луны