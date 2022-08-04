https://ria.ru/20220804/mks-1807281069.html

МКС можно будет увидеть из Москвы в четверг на фоне Луны

МКС можно будет увидеть из Москвы в четверг на фоне Луны - РИА Новости, 04.08.2022

МКС можно будет увидеть из Москвы в четверг на фоне Луны

Москвичи смогут увидеть в четверг пролет Международной космической станции (МКС) на фоне Луны, сообщил Институт прикладной математики имени Келдыша. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:02

2022-08-04T17:02

2022-08-04T17:02

космос - риа наука

олег артемьев

денис матвеев

сергей корсаков

москва

земля

луна

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть в четверг пролет Международной космической станции (МКС) на фоне Луны, сообщил Институт прикладной математики имени Келдыша."Сегодня в 17:58:02 в Москве будет виден транзит МКС по диску Луны. Лучше смотреть в телескоп", - говорится в Telegram-канале института.Луна сейчас близка к фазе первой четверти, которая наступит днем 5 августа. В таком состоянии с Земли видна половина естественного спутника нашей планеты.На МКС сейчас работает экипаж из трех россиян - космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, американских астронавтов Челла Линдгрена, Роберта Хайнса и Джессики Уоткинс, а также астронавта Европейского космического агентства Саманты Кристофоретти.

https://ria.ru/20220729/mks-1805957595.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, олег артемьев, денис матвеев, сергей корсаков, москва, земля, луна, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс)