https://ria.ru/20220804/minyust-1807278246.html

Минюст хочет повысить пороговые значения ущерба в статье УК о мошенничестве

Минюст хочет повысить пороговые значения ущерба в статье УК о мошенничестве - РИА Новости, 04.08.2022

Минюст хочет повысить пороговые значения ущерба в статье УК о мошенничестве

Министерство юстиции России разработало законопроект с изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые предусматривают повышение с учетом... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:51

2022-08-04T16:51

2022-08-04T16:51

россия

экономика

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России разработало законопроект с изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые предусматривают повышение с учетом инфляции пороговых размеров ущерба в трех частях статьи о мошенничестве, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Повысить в 1,5 раза с учетом уровня инфляции пороговые значения значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба и иных размерных признаков для целей квалификации преступлений экономической направленности", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.Сейчас, согласно УК РФ, значительным ущербом в части пятой статьи 159 считается сумма не менее 10 тысяч рублей, крупным (ч. 6 статьи 159 УК РФ) – превышающая 3 миллиона рублей, особо крупным – превышающая 12 миллионов рублей.В законопроекте предлагается установить следующий суммы: значительный ущерб (часть 5) – не менее 25 тысяч рублей, крупный (часть 6) – более 4,5 миллиона рублей, особо крупный (часть 7) – более 18 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220804/uk-1807275940.html

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