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Минюст хочет повысить пороговые значения ущерба в статье УК о мошенничестве - РИА Новости, 04.08.2022
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Минюст хочет повысить пороговые значения ущерба в статье УК о мошенничестве
Минюст хочет повысить пороговые значения ущерба в статье УК о мошенничестве - РИА Новости, 04.08.2022
Минюст хочет повысить пороговые значения ущерба в статье УК о мошенничестве
Министерство юстиции России разработало законопроект с изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые предусматривают повышение с учетом... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:51
2022-08-04T16:51
россия
экономика
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России разработало законопроект с изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые предусматривают повышение с учетом инфляции пороговых размеров ущерба в трех частях статьи о мошенничестве, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Повысить в 1,5 раза с учетом уровня инфляции пороговые значения значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба и иных размерных признаков для целей квалификации преступлений экономической направленности", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.Сейчас, согласно УК РФ, значительным ущербом в части пятой статьи 159 считается сумма не менее 10 тысяч рублей, крупным (ч. 6 статьи 159 УК РФ) – превышающая 3 миллиона рублей, особо крупным – превышающая 12 миллионов рублей.В законопроекте предлагается установить следующий суммы: значительный ущерб (часть 5) – не менее 25 тысяч рублей, крупный (часть 6) – более 4,5 миллиона рублей, особо крупный (часть 7) – более 18 миллионов рублей.
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россия, экономика
16:51 04.08.2022
 
Минюст хочет повысить пороговые значения ущерба в статье УК о мошенничестве

Минюст предложил в 1,5 раза повысить пороговые значения ущерба в статье УК о мошенничестве

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России разработало законопроект с изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые предусматривают повышение с учетом инфляции пороговых размеров ущерба в трех частях статьи о мошенничестве, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Повысить в 1,5 раза с учетом уровня инфляции пороговые значения значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба и иных размерных признаков для целей квалификации преступлений экономической направленности", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас, согласно УК РФ, значительным ущербом в части пятой статьи 159 считается сумма не менее 10 тысяч рублей, крупным (ч. 6 статьи 159 УК РФ) – превышающая 3 миллиона рублей, особо крупным – превышающая 12 миллионов рублей.
В законопроекте предлагается установить следующий суммы: значительный ущерб (часть 5) – не менее 25 тысяч рублей, крупный (часть 6) – более 4,5 миллиона рублей, особо крупный (часть 7) – более 18 миллионов рублей.
Здание Министерства юстиции России на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
16:46
Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи
 
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