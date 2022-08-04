https://ria.ru/20220804/mina-1807349259.html
В Донецке на сброшенной ВСУ мине "Лепесток" подорвалась женщина
В Донецке на сброшенной ВСУ мине "Лепесток" подорвалась женщина - РИА Новости, 05.08.2022
В Донецке на сброшенной ВСУ мине "Лепесток" подорвалась женщина
Женщина пострадала от противопехотной мины "Лепесток", сброшенной на территорию Донецка украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-04T20:19
2022-08-04T20:19
2022-08-05T09:41
в мире
куйбышевский район
украина
киев
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Женщина пострадала от противопехотной мины "Лепесток", сброшенной на территорию Донецка украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин."Поступила информация об очередной жертве запрещенных мин "Лепесток". Сегодня вечером в Куйбышевском районе на такой мине подорвалась женщина 1951 года рождения. С минно-взрывной травмой ступни пострадавшая госпитализирована в Республиканский травматологический центр", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807244229.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, куйбышевский район, украина, киев, алексей кулемзин (донецк), донбасс
20:19 04.08.2022 (обновлено: 09:41 05.08.2022)
В Донецке на сброшенной ВСУ мине "Лепесток" подорвалась женщина
Мэр Донецка Кулемзин: в Куйбышевском районе города на мине "Лепесток" подорвалась женщина