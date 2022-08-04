https://ria.ru/20220804/mina-1807349259.html

В Донецке на сброшенной ВСУ мине "Лепесток" подорвалась женщина

В Донецке на сброшенной ВСУ мине "Лепесток" подорвалась женщина - РИА Новости, 05.08.2022

В Донецке на сброшенной ВСУ мине "Лепесток" подорвалась женщина

Женщина пострадала от противопехотной мины "Лепесток", сброшенной на территорию Донецка украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-04T20:19

2022-08-04T20:19

2022-08-05T09:41

в мире

куйбышевский район

украина

киев

алексей кулемзин (донецк)

донбасс

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Женщина пострадала от противопехотной мины "Лепесток", сброшенной на территорию Донецка украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин."Поступила информация об очередной жертве запрещенных мин "Лепесток". Сегодня вечером в Куйбышевском районе на такой мине подорвалась женщина 1951 года рождения. С минно-взрывной травмой ступни пострадавшая госпитализирована в Республиканский травматологический центр", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220804/donetsk-1807244229.html

куйбышевский район

украина

киев

донбасс

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Наталья Макарова

в мире, куйбышевский район, украина, киев, алексей кулемзин (донецк), донбасс