https://ria.ru/20220804/mina-1807151191.html
В Донецке мирный житель подорвался на мине
В Донецке мирный житель подорвался на мине - РИА Новости, 04.08.2022
В Донецке мирный житель подорвался на мине
Мирный житель подорвался на мине в Куйбышевском районе Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:26
2022-08-04T10:26
2022-08-04T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель подорвался на мине в Куйбышевском районе Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По улице Сомова в Куйбышевском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - пишет штаб в своем Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220803/lepestok-1806899632.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220803/donetsk-1806870145.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина
В Донецке мирный житель подорвался на мине
В ДНР заявили, что в Донецке мирный житель подорвался на мине