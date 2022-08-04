https://ria.ru/20220804/mina-1807151191.html

В Донецке мирный житель подорвался на мине

В Донецке мирный житель подорвался на мине - РИА Новости, 04.08.2022

В Донецке мирный житель подорвался на мине

Мирный житель подорвался на мине в Куйбышевском районе Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:26

2022-08-04T10:26

2022-08-04T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель подорвался на мине в Куйбышевском районе Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По улице Сомова в Куйбышевском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - пишет штаб в своем Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220803/lepestok-1806899632.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/donetsk-1806870145.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина