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В Донецке мирный житель подорвался на мине - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/mina-1807151191.html
В Донецке мирный житель подорвался на мине
В Донецке мирный житель подорвался на мине - РИА Новости, 04.08.2022
В Донецке мирный житель подорвался на мине
Мирный житель подорвался на мине в Куйбышевском районе Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:26
2022-08-04T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель подорвался на мине в Куйбышевском районе Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По улице Сомова в Куйбышевском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - пишет штаб в своем Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220803/lepestok-1806899632.html
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Дарья Буймова
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина
10:26 04.08.2022
 
В Донецке мирный житель подорвался на мине

В ДНР заявили, что в Донецке мирный житель подорвался на мине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель подорвался на мине в Куйбышевском районе Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"По улице Сомова в Куйбышевском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - пишет штаб в своем Telegram-канале.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 12:50Специальная военная операция на Украине
В Донецке два человека подорвались на минах "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 11:16В мире
В Донецке на мине подорвалась маршрутка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районУкраина
 
 
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