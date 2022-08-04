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Медведев заявил, что некоторые страны хотят столкнуть союзников по ОДКБ - РИА Новости, 04.08.2022
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Медведев заявил, что некоторые страны хотят столкнуть союзников по ОДКБ
Медведев заявил, что некоторые страны хотят столкнуть союзников по ОДКБ - РИА Новости, 04.08.2022
Медведев заявил, что некоторые страны хотят столкнуть союзников по ОДКБ
Вражеских стран, заинтересованных в столкновении лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, достаточно, но им такого удовольствия не доставят, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:12
2022-08-04T11:24
в мире
ссср
одкб
евразийский экономический союз
шос
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вражеских стран, заинтересованных в столкновении лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, достаточно, но им такого удовольствия не доставят, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.На странице Медведева вечером 1 августа появился пост, посвященный геополитике и СССР, однако потом пропал. Медведев заявил, что это проявления информационной войны, отметил, что виновные не останутся безнаказанными."Вражеских стран и политиканов, заинтересованных в том, чтобы столкнуть лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС или ШОС, предостаточно. Мы не доставим им такого удовольствия. На это направлена работа всех органов власти нашей страны и наших партнеров", - сказал он.
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в мире, ссср, одкб, евразийский экономический союз, шос, дмитрий медведев
11:12 04.08.2022 (обновлено: 11:24 04.08.2022)
 
Медведев заявил, что некоторые страны хотят столкнуть союзников по ОДКБ

Зампред Совбеза Медведев: в мире много заинтересованных в столкновении союзников по ШОС

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вражеских стран, заинтересованных в столкновении лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, достаточно, но им такого удовольствия не доставят, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На странице Медведева вечером 1 августа появился пост, посвященный геополитике и СССР, однако потом пропал. Медведев заявил, что это проявления информационной войны, отметил, что виновные не останутся безнаказанными.
"Вражеских стран и политиканов, заинтересованных в том, чтобы столкнуть лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС или ШОС, предостаточно. Мы не доставим им такого удовольствия. На это направлена работа всех органов власти нашей страны и наших партнеров", - сказал он.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:13
США сеют рознь везде, кроме своего континента, заявил Медведев
 
В миреСССРОДКБЕвразийский экономический союзШОСДмитрий Медведев
 
 
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