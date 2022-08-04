https://ria.ru/20220804/medvedev-1807163331.html

Медведев заявил, что некоторые страны хотят столкнуть союзников по ОДКБ

Медведев заявил, что некоторые страны хотят столкнуть союзников по ОДКБ - РИА Новости, 04.08.2022

Медведев заявил, что некоторые страны хотят столкнуть союзников по ОДКБ

Вражеских стран, заинтересованных в столкновении лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, достаточно, но им такого удовольствия не доставят, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:12

2022-08-04T11:12

2022-08-04T11:24

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одкб

евразийский экономический союз

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вражеских стран, заинтересованных в столкновении лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, достаточно, но им такого удовольствия не доставят, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.На странице Медведева вечером 1 августа появился пост, посвященный геополитике и СССР, однако потом пропал. Медведев заявил, что это проявления информационной войны, отметил, что виновные не останутся безнаказанными."Вражеских стран и политиканов, заинтересованных в том, чтобы столкнуть лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС или ШОС, предостаточно. Мы не доставим им такого удовольствия. На это направлена работа всех органов власти нашей страны и наших партнеров", - сказал он.

https://ria.ru/20220804/medvedev-1807163965.html

ссср

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ссср, одкб, евразийский экономический союз, шос, дмитрий медведев