11:07 04.08.2022 (обновлено: 11:32 04.08.2022)
Россия адаптировалась к потокам лжи, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия адаптировалась к потокам лжи и вбросов
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия уже адаптировалась к потокам лжи и фальшивых вбросов со стороны Запада, которые не прекращаются ни на секунду, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
"К информационной войне, которую против России активно ведут западные медиа, нам не привыкать. Хорошего в этом мало, но мы уже адаптировались к тем потокам лжи и фальшивых вбросов, которые в наш адрес не прекращаются ни на секунду", - сказал Медведев.
Он отметил, что за полетом самолета Нэнси Пелоси в мире следило рекордное количество людей, хотя она далеко не самый популярный и известный политик. "История обросла множеством фейковых новостей и домыслов, характерных для совсем не шуточной информационной войны. Как можно противостоять такой киберугрозе и насколько она реальна применительно к нашему государству?" - сказал он.
Замруководителя Совбеза добавил, что в современном мире в ходе информационной войны можно нанести не менее серьезные разрушения, чем обычным оружием – если говорить о глобальных последствиях информатак для мировой экономики, стабильности, безопасности и суверенитета государств.
"Раньше информационные фейки носили единичный характер, хотя и могли повлечь международную напряженность. Вспомните слова из субботнего радиообращения Рональда Рейгана в 1984 году: "Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут". Это "шутка" вызывала тогда дикое напряжение", - сказал он.
Сейчас, по словам Медведева, подобные вбросы делаются ежедневно из самых разных мест. "И кстати, нынешняя генерация американских политиков способна выдать такой текст и на "зверином серьезе", - добавил он.