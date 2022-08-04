https://ria.ru/20220804/medvedev-1807162310.html

Россия адаптировалась к потокам лжи, заявил Медведев

Россия адаптировалась к потокам лжи, заявил Медведев - РИА Новости, 04.08.2022

Россия адаптировалась к потокам лжи, заявил Медведев

Россия уже адаптировалась к потокам лжи и фальшивых вбросов со стороны Запада, которые не прекращаются ни на секунду, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:07

2022-08-04T11:07

2022-08-04T11:32

общество

нэнси пелоси

рональд рейган

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия уже адаптировалась к потокам лжи и фальшивых вбросов со стороны Запада, которые не прекращаются ни на секунду, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."К информационной войне, которую против России активно ведут западные медиа, нам не привыкать. Хорошего в этом мало, но мы уже адаптировались к тем потокам лжи и фальшивых вбросов, которые в наш адрес не прекращаются ни на секунду", - сказал Медведев.Он отметил, что за полетом самолета Нэнси Пелоси в мире следило рекордное количество людей, хотя она далеко не самый популярный и известный политик. "История обросла множеством фейковых новостей и домыслов, характерных для совсем не шуточной информационной войны. Как можно противостоять такой киберугрозе и насколько она реальна применительно к нашему государству?" - сказал он.Замруководителя Совбеза добавил, что в современном мире в ходе информационной войны можно нанести не менее серьезные разрушения, чем обычным оружием – если говорить о глобальных последствиях информатак для мировой экономики, стабильности, безопасности и суверенитета государств."Раньше информационные фейки носили единичный характер, хотя и могли повлечь международную напряженность. Вспомните слова из субботнего радиообращения Рональда Рейгана в 1984 году: "Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут". Это "шутка" вызывала тогда дикое напряжение", - сказал он.Сейчас, по словам Медведева, подобные вбросы делаются ежедневно из самых разных мест. "И кстати, нынешняя генерация американских политиков способна выдать такой текст и на "зверином серьезе", - добавил он.

https://ria.ru/20220804/medvedev-1807161570.html

https://ria.ru/20220801/medvedev-1806542914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, нэнси пелоси, рональд рейган, россия, дмитрий медведев