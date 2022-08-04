В США намерены провести пуск МБР Minuteman III в ближайшее время
США отложили пуск МБР Minuteman III, но намерены провести его в ближайшее время
© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley BosterТранспортно-заряжающая машина МБР Minuteman III армии США
Транспортно-заряжающая машина МБР Minuteman III армии США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. США откладывают испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты из-за напряженной ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, но намерены провести его в скором будущем, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США перенесли запланированные на эту неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности в отношениях с КНР. ВВС США планировали провести испытательный пуск ракеты с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии. Источник газеты заявил, что испытание перенесено по распоряжению шефа Пентагона Ллойда Остина. На какой срок отложено испытание, не уточнялось.
"Решение принято в контексте напряженности, которую мы наблюдаем прямо сейчас. А обстановка достаточно взвинчена, температура довольно высока", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.
Считается, что пуск, который не раз откладывался из-за напряженности с Россией, на этот раз перенесен, чтобы не обострять отношения с Китаем, который остро реагирует на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
Кирби добавил, что новая дата испытаний уже утверждена, но отказался ее сообщить.
"Есть конкретная дата. Оно (испытание) просто перенесено на очень короткое время", - сказал он.