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В США намерены провести пуск МБР Minuteman III в ближайшее время

В США намерены провести пуск МБР Minuteman III в ближайшее время - РИА Новости, 04.08.2022

В США намерены провести пуск МБР Minuteman III в ближайшее время

США откладывают испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты из-за напряженной ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, но намерены провести его в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T23:45

2022-08-04T23:45

2022-08-04T23:45

в мире

сша

китай

калифорния

ввс сша

министерство обороны сша

ллойд остин

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. США откладывают испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты из-за напряженной ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, но намерены провести его в скором будущем, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США перенесли запланированные на эту неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности в отношениях с КНР. ВВС США планировали провести испытательный пуск ракеты с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии. Источник газеты заявил, что испытание перенесено по распоряжению шефа Пентагона Ллойда Остина. На какой срок отложено испытание, не уточнялось.Считается, что пуск, который не раз откладывался из-за напряженности с Россией, на этот раз перенесен, чтобы не обострять отношения с Китаем, который остро реагирует на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.Кирби добавил, что новая дата испытаний уже утверждена, но отказался ее сообщить."Есть конкретная дата. Оно (испытание) просто перенесено на очень короткое время", - сказал он.

https://ria.ru/20220713/ssha-1802310453.html

сша

китай

калифорния

тайвань

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в мире, сша, китай, калифорния, ввс сша, министерство обороны сша, ллойд остин, нэнси пелоси, тайвань