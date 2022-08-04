https://ria.ru/20220804/mali-1807130997.html

Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР

Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР - РИА Новости, 04.08.2022

Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР

Париж продолжает поддерживать и контролировать большое количество деструктивных элементов, которые пытаются устроить хаос в Мали, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:20

2022-08-04T08:20

2022-08-04T09:42

в мире

мали

цар

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Париж продолжает поддерживать и контролировать большое количество деструктивных элементов, которые пытаются устроить хаос в Мали, заявил РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов."Все слышали агрессивные и часто лживые заявления, которые произносятся с самого верха – от президента Макрона. Эти выпады связаны с ненавистью к африканским странам, которые успешно выбираются из неоколониальной системы Парижа… С этим мы столкнулись в ЦАР, когда враг пытался захватить столицу два года назад, а сейчас мы это видим в Мали", - добавил Иванов.

https://ria.ru/20220804/tsar-1807131927.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мали, цар