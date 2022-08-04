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Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР - РИА Новости, 04.08.2022
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Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР
Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР - РИА Новости, 04.08.2022
Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР
Париж продолжает поддерживать и контролировать большое количество деструктивных элементов, которые пытаются устроить хаос в Мали, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:20
2022-08-04T09:42
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Париж продолжает поддерживать и контролировать большое количество деструктивных элементов, которые пытаются устроить хаос в Мали, заявил РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов."Все слышали агрессивные и часто лживые заявления, которые произносятся с самого верха – от президента Макрона. Эти выпады связаны с ненавистью к африканским странам, которые успешно выбираются из неоколониальной системы Парижа… С этим мы столкнулись в ЦАР, когда враг пытался захватить столицу два года назад, а сейчас мы это видим в Мали", - добавил Иванов.
https://ria.ru/20220804/tsar-1807131927.html
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в мире, мали, цар
08:20 04.08.2022 (обновлено: 09:42 04.08.2022)
 
Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР

СОМБ: Париж пытается создать хаос в Мали, как в ЦАР два года назад

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛагерь беженцев в деревне Сива, ЦАР
Лагерь беженцев в деревне Сива, ЦАР - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лагерь беженцев в деревне Сива, ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Париж продолжает поддерживать и контролировать большое количество деструктивных элементов, которые пытаются устроить хаос в Мали, заявил РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
"Все слышали агрессивные и часто лживые заявления, которые произносятся с самого верха – от президента Макрона. Эти выпады связаны с ненавистью к африканским странам, которые успешно выбираются из неоколониальной системы Парижа… С этим мы столкнулись в ЦАР, когда враг пытался захватить столицу два года назад, а сейчас мы это видим в Мали", - добавил Иванов.
Марокканские миротворцы ООН патрулируют город Бангасу, ЦАР - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
08:29
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских инструкторов
 
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