https://ria.ru/20220804/mali-1807130997.html
Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР
Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР - РИА Новости, 04.08.2022
Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР
Париж продолжает поддерживать и контролировать большое количество деструктивных элементов, которые пытаются устроить хаос в Мали, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:20
2022-08-04T08:20
2022-08-04T09:42
в мире
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цар
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Париж продолжает поддерживать и контролировать большое количество деструктивных элементов, которые пытаются устроить хаос в Мали, заявил РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов."Все слышали агрессивные и часто лживые заявления, которые произносятся с самого верха – от президента Макрона. Эти выпады связаны с ненавистью к африканским странам, которые успешно выбираются из неоколониальной системы Парижа… С этим мы столкнулись в ЦАР, когда враг пытался захватить столицу два года назад, а сейчас мы это видим в Мали", - добавил Иванов.
https://ria.ru/20220804/tsar-1807131927.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, цар
08:20 04.08.2022 (обновлено: 09:42 04.08.2022)
Париж пытается создать хаос в Мали, заявили в ЦАР
СОМБ: Париж пытается создать хаос в Мали, как в ЦАР два года назад