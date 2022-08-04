https://ria.ru/20220804/lnr-1807132947.html
Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обстреляли ЛНР
Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обстреляли ЛНР - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обстреляли ЛНР
Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обестреляли территорию ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 77 ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщает... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:35
2022-08-04T08:35
2022-08-04T08:44
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обестреляли территорию ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 77 ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."С 17 февраля по 4 августа Представительством ЛНР в СЦКК зафиксирован 1051 обстрел территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - сообщается в Telegram-канале представительства.Отмечается, что всего за указанный период украинские войска применили 10 451 боеприпас различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (34 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (77 ракет), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2206 снарядов.
https://ria.ru/20220804/lnr-1807117501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, лнр, украина
08:35 04.08.2022 (обновлено: 08:44 04.08.2022)
Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обстреляли ЛНР
Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обстреляли ЛНР, в том числе 77 ракетами Himars