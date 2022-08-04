https://ria.ru/20220804/lnr-1807132947.html

Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обстреляли ЛНР

Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обстреляли ЛНР - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обстреляли ЛНР

Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обестреляли территорию ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 77 ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщает... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:35

2022-08-04T08:35

2022-08-04T08:44

в мире

лнр

украина

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg

ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обестреляли территорию ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 77 ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."С 17 февраля по 4 августа Представительством ЛНР в СЦКК зафиксирован 1051 обстрел территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - сообщается в Telegram-канале представительства.Отмечается, что всего за указанный период украинские войска применили 10 451 боеприпас различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (34 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (77 ракет), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2206 снарядов.

https://ria.ru/20220804/lnr-1807117501.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, украина