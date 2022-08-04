https://ria.ru/20220804/lnr-1807117501.html

Военные ЛНР рассказали о работе служб тыла на харьковском направлении

Военные ЛНР рассказали о работе служб тыла на харьковском направлении - РИА Новости, 04.08.2022

Военные ЛНР рассказали о работе служб тыла на харьковском направлении

Тыловые службы Народной милиции Луганской Народной Республики обеспечивают работу бойцов 206-го стрелкового полка ЛНР на харьковском направлении, рассказал РИА... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T00:43

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2022-08-04T10:21

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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Тыловые службы Народной милиции Луганской Народной Республики обеспечивают работу бойцов 206-го стрелкового полка ЛНР на харьковском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий республики с позывным "Старый"."Везде опасная служба. Солдаты ждут, письма передают, приветы друг другу передают. Мы ездим везде по всем позициям, обеспечиваем ребят всем необходимым. Некоторые не виделись уже пять месяцев друг с другом. Письмецо черканул – передали. Мы – и кухня, и почта, и моральная поддержка, если надо", - рассказал военнослужащий.Один и командиров с позывным "Кент" рассказал РИА Новости, что с обеспечением в батальоне проблем нет."Нет такого, чтобы у нас были проблемы по еде. С питанием, с обмундированием у нас никаких замечаний к руководству и к тыловой службе нет", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220802/lnr-1806580371.html

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Работа тыловых служб на харьковском направлении Работа тыловых служб 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР на харьковском направлении. Они – и кухня, и почта, и моральная поддержка бойцов на передовой. 2022-08-04T00:43 true PT3M20S

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в мире, украина, лнр