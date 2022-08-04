https://ria.ru/20220804/latviya-1807313455.html
Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией
Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 04.08.2022
Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией
Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:40
2022-08-04T18:40
2022-08-04T18:52
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов, говорится в заявлении МИД республики, опубликованном в четверг в официальном вестнике Latvijas Vēstnesis.Как говорится в заявлении, с 1 августа 2022 года приостанавливается действие межправительственных соглашений Латвии и России "о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества", "об экономическом сотрудничестве" и "об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий".В заявлении МИД также отмечается, что с 16 мая Латвией были приостановлены межправсоглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения "о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии", что позволило парламенту вынести разрешение на снос памятника Освободителям Риги.
https://ria.ru/20220804/sanktsii-1807282637.html
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латвия, россия, рига
18:40 04.08.2022 (обновлено: 18:52 04.08.2022)
Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией
Латвия с 1 августа приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией