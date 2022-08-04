https://ria.ru/20220804/latviya-1807313455.html

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 04.08.2022

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:40

2022-08-04T18:40

2022-08-04T18:52

латвия

россия

рига

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284780_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_316afd66b8156d9b1aeecbb7c5624efe.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов, говорится в заявлении МИД республики, опубликованном в четверг в официальном вестнике Latvijas Vēstnesis.Как говорится в заявлении, с 1 августа 2022 года приостанавливается действие межправительственных соглашений Латвии и России "о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества", "об экономическом сотрудничестве" и "об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий".В заявлении МИД также отмечается, что с 16 мая Латвией были приостановлены межправсоглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения "о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии", что позволило парламенту вынести разрешение на снос памятника Освободителям Риги.

https://ria.ru/20220804/sanktsii-1807282637.html

латвия

россия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латвия, россия, рига