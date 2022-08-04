Рейтинг@Mail.ru
Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/latviya-1807313455.html
Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией
Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 04.08.2022
Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией
Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:40
2022-08-04T18:52
латвия
россия
рига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284780_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_316afd66b8156d9b1aeecbb7c5624efe.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов, говорится в заявлении МИД республики, опубликованном в четверг в официальном вестнике Latvijas Vēstnesis.Как говорится в заявлении, с 1 августа 2022 года приостанавливается действие межправительственных соглашений Латвии и России "о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества", "об экономическом сотрудничестве" и "об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий".В заявлении МИД также отмечается, что с 16 мая Латвией были приостановлены межправсоглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения "о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии", что позволило парламенту вынести разрешение на снос памятника Освободителям Риги.
https://ria.ru/20220804/sanktsii-1807282637.html
латвия
россия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284780_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f8f06dd054e89eea948982794cab089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, россия, рига
18:40 04.08.2022 (обновлено: 18:52 04.08.2022)
 
Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Латвия с 1 августа приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаг Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов, говорится в заявлении МИД республики, опубликованном в четверг в официальном вестнике Latvijas Vēstnesis.
Как говорится в заявлении, с 1 августа 2022 года приостанавливается действие межправительственных соглашений Латвии и России "о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества", "об экономическом сотрудничестве" и "об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий".
В заявлении МИД также отмечается, что с 16 мая Латвией были приостановлены межправсоглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения "о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии", что позволило парламенту вынести разрешение на снос памятника Освободителям Риги.
Таллин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
17:07
Эстония предложила включить в пакет санкций запрет на визы в ЕС для россиян
 
ЛатвияРоссияРига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала