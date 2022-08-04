Звезда "Американского пирога" благодаря фильму переспала с 200 людьми
Звезда "Американского пирога" Дженнифер Кулидж благодаря фильму переспала с 200 людьми
© AP Photo / Chris PizzelloДженнифер Кулидж
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Звезда "Американского пирога" Дженнифер Кулидж призналась, что переспала с 200 людьми благодаря своей роли, передает Daily Mail. Она сыграла мать Стифлера – привлекательную женщину зрелого возраста, которых на сленге называют аббревиатурой MILF.
"У меня было столько преимуществ от роли в этом фильме. Я имею в виду, что у меня было около 200 человек, с которыми я бы не смогла переспать ранее", – заявила актриса.
По сюжету ее героиня вступает в интимную связь с другом своего сына. Нестандартное амплуа "горячей матери" закрепилось за актрисой на долгое время, но в интервью она заявила, что ей было нечего терять.
"Я десять лет провела на прослушиваниях, и ни одно из них не привело к работе. Страх уходит, когда ты привыкаешь проигрывать. В этом есть некоторая свобода", – сказала актриса.
Премьера фильма состоялась в 1999 году. После этого было снято еще несколько частей франшизы, но громкого успеха они не имели.
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