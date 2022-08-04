https://ria.ru/20220804/kulidzh-1807251278.html

Звезда "Американского пирога" благодаря фильму переспала с 200 людьми

Звезда "Американского пирога" благодаря фильму переспала с 200 людьми - РИА Новости, 04.08.2022

Звезда "Американского пирога" благодаря фильму переспала с 200 людьми

Звезда "Американского пирога" Дженнифер Кулидж призналась, что переспала с 200 людьми благодаря своей роли, передает Daily Mail. Она сыграла мать Стифлера –... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:06

2022-08-04T16:06

2022-08-04T16:06

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Звезда "Американского пирога" Дженнифер Кулидж призналась, что переспала с 200 людьми благодаря своей роли, передает Daily Mail. Она сыграла мать Стифлера – привлекательную женщину зрелого возраста, которых на сленге называют аббревиатурой MILF.По сюжету ее героиня вступает в интимную связь с другом своего сына. Нестандартное амплуа "горячей матери" закрепилось за актрисой на долгое время, но в интервью она заявила, что ей было нечего терять.Премьера фильма состоялась в 1999 году. После этого было снято еще несколько частей франшизы, но громкого успеха они не имели.

https://ria.ru/20220725/sharonstone-1804810859.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес