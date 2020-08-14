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Опубликован трейлер девятой части комедии "Американский пирог"
На YouTube разместили трейлер комедии American Pie Presents: Girls' Rules ("Американский пирог представляет: Правила девчонок"), который продолжит серию... РИА Новости, 14.08.2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, netflix, youtube

Опубликован трейлер девятой части комедии "Американский пирог"

07:11 14.08.2020
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер комедии American Pie Presents: Girls' Rules ("Американский пирог представляет: Правила девчонок"), который продолжит серию франшизы "Американский пирог", став девятой частью.
Четыре подруги-выпускницы, у которых не ладится личная жизнь, объединяют усилия, чтобы получить, то, чего они хотят больше всего — встречаться с симпатичными парнями. Как и в предыдущих фильмах, героинь ждут шумные вечеринки, много выпивки и, разумеется, бессонные ночи.
Главные роли в продолжении "Американского пирога" исполнили: Мэдисон Петтис, Лиззе Бродвей, Наташа Бехнам, Пайпер Курда, Даррен Барнет, Лукас Адамс, Зейн Эмори и другие.
Режиссер комедии — Майк Эллиот ("Бетховен: Большой бросок", 2008 год; "Голубая волна 2", 2011 год).
Премьера фильма состоится позже в этом году на стриминоговой платформе Netflix.
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