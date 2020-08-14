https://ria.ru/20200814/1575756911.html
Опубликован трейлер девятой части комедии "Американский пирог"
На YouTube разместили трейлер комедии American Pie Presents: Girls' Rules ("Американский пирог представляет: Правила девчонок"), который продолжит серию... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T07:11
2020-08-14T07:11
культура
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
netflix
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575756856_103:0:1705:901_1400x0_80_0_0_8e7eb852e9c52c32d46954e3ddf28bfb.jpg
https://ria.ru/20200708/1574006372.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575756856_103:0:1705:901_1400x0_80_0_0_8e7eb852e9c52c32d46954e3ddf28bfb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575756856_303:0:1504:901_1400x0_80_0_0_d47d0d3d468bcbad02798418885e2297.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575756856_453:0:1354:901_1400x0_80_0_0_3d7a44da3d5aa33e63af753e1d7414e9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, netflix, youtube
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер комедии American Pie Presents: Girls' Rules ("Американский пирог представляет: Правила девчонок"), который продолжит серию франшизы "Американский пирог", став девятой частью.
Четыре подруги-выпускницы, у которых не ладится личная жизнь, объединяют усилия, чтобы получить, то, чего они хотят больше всего — встречаться с симпатичными парнями. Как и в предыдущих фильмах, героинь ждут шумные вечеринки, много выпивки и, разумеется, бессонные ночи.
Главные роли в продолжении "Американского пирога" исполнили: Мэдисон Петтис, Лиззе Бродвей, Наташа Бехнам, Пайпер Курда, Даррен Барнет, Лукас Адамс, Зейн Эмори и другие.
Режиссер комедии — Майк Эллиот ("Бетховен: Большой бросок", 2008 год; "Голубая волна 2", 2011 год).
Премьера фильма состоится позже в этом году на стриминоговой платформе Netflix.