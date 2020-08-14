Опубликован трейлер девятой части комедии "Американский пирог"

Четыре подруги-выпускницы, у которых не ладится личная жизнь, объединяют усилия, чтобы получить, то, чего они хотят больше всего — встречаться с симпатичными парнями. Как и в предыдущих фильмах, героинь ждут шумные вечеринки, много выпивки и, разумеется, бессонные ночи.