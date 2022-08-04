https://ria.ru/20220804/krizis-1807124744.html

"Украина важнее американцев": британцы объяснили падение жизни в США

"Украина важнее американцев": британцы объяснили падение жизни в США - РИА Новости, 04.08.2022

"Украина важнее американцев": британцы объяснили падение жизни в США

Читатели британского таблоида Daily Mail отреагировали на статью о том, что американцам все чаще приходится покупать продукты в магазинах сниженной цены и жить... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T06:29

2022-08-04T06:29

2022-08-04T06:29

в мире

сша

продукты

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донбасс

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail отреагировали на статью о том, что американцам все чаще приходится покупать продукты в магазинах сниженной цены и жить от зарплаты до зарплаты. Своем мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.Как пишет Daily Mail, с октября 2021 года по июнь 2022 года продажи продуктов питания в магазинах сниженных цен выросли на 71%, а продажи тех же самых товаров в обычных магазинах снизились за тот же период времени на 5%. Кроме того, 61% американцев признаются, что теперь им приходится жить от зарплаты до зарплаты, а такие крупные сетевые магазины, как Walmart, предупреждают, что в ближайшее время цены снижаться не будут."Это финальная стадия перед тем, как большинство американцев окажутся в таких экономических условиях, в которые они никогда и не предполагали попасть", - отметил MilkofBrokenbottle."Если вы голосовали за Байдена, вы голосовали за весь этот кошмар. Не любить Трампа было легко, но давайте теперь сравним состояния экономики", - выразил мнение Null."Как ни печально, но это правда. Цены подскочили до небес, а моя зарплата осталась прежней. Я чувствую себя ужасно несчастной", - пожаловалась Se sra."Нелегальные иммигранты теперь стали важнее американских рабочих и пенсионеров. Украина стала важнее американских рабочих и пенсионеров", - констатировал Mid Class Citizen."Все громко радовались, когда начался конфликт с Россией, только теперь никто не хочет платить по счетам", - констатировал Protes.Ранее телеканал NBC сообщил, что большинство американцев шокировали полученные счета за электричество, которые многие из них не могут оплатить. В репортаже сообщалось, что рост цен на электроэнергию в среднем по стране достигнет 20 процентов только за три летних месяца. При этом в некоторых штатах счета могут увеличиться еще значительнее — на 45-50 процентов. Специалисты объясняют такой резкий скачок подорожаем газа.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша

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украина

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в мире, сша, продукты, россия, украина, донбасс